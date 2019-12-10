2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. Son günlerin en tartışmalı ismi olan Avusturyalı yazar Peter Handke, ödülünü aldı. İsveç Akademisi'nin, Sırpların Bosnalı Müslümanlara karşı işlediği soykırımı reddeden Handke'ye ödülü vermesi, tartışmalara neden olmuştu.

Peter Handke kimdir, nereli ve kaç yaşında? gibi sorular ödül sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Stockholm'de bir araya gelen gazeteci ve akademisyenler, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden yazar Peter Handke'den Nobel Edebiyat Ödülü'nün geri alınmasını istedi. Yapılan törende Peter Handke Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

Peter Handke kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Peter Handke (6 Aralık 1942 Griffen, Avusturya doğumlu) Avusturyalı romancı ve oyun yazarıdır.

12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda okuyan Handke 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve ögrencilik yıllarında yazmaya basladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen Suhrkamp Yayınevi tarafından yayınladı.

1971 yılında annesi intihar etti. Kendisini cok etkileyen bu olayı Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi.

1967'de Hauptmann ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı.

Roman

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, 1970

Der kurze Brief zum langen Abschied, 1972

Die linkshandige Frau,1981

Şiir

Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt. 1969

Anlatı

Falsche Bewegung, 1975