Petr Cech buz hokeyindeki ilk maçında 'maçın adamı' seçildi

Petr Cech futbolu bıraktıktan sonra spordan kopmayarak buz hokeyine geçiş yapıp İngiltere'nin Guildfords Phoenix takımıyla anlaşmıştı.

Chelsea ve Arsenal'in kalelerini yıllarca koruyup Çekya Milli Takımı'nda da efsane olan Cech, buz hokeyinde de kalecilik yapıyor.





2 penaltı kurtardı

Cech, İngiltere Buz Hokeyi Ligi'nde çıktığı ilk maçta 2 penaltı kurtararak takımını galibiyete taşıdı ve maçın adamı seçildi.

Çek kaleci, buz hokeyinde de kask takıyor fakat bu kez futboldaki gibi opsiyonel olarak değil, zorunlu olarak. Cech'in kaskında hem Chelsea'den hem Arsenal'den izler olduğu da gözden kaçmadı.

Gerçek bir efsane

Petr Cech, Premier Lig tarihinin gol yemeden en fazla maç bitiren ismi olarak tarihe geçmişti.

Çekya Milli Takımı'nda 124 kez, kariyerinde ise 727 kez sahaya çıkan Cech, 37 yaşında futbol kariyerini sonlandırmıştı.