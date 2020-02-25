Türkiye; Doğu Akdeniz’de Fatih, Yavuz, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere 4 gemisi ile petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 2 sismik arama ve 2 sondaj gemisiyle hidrokarbon aramalarının devam ettiğini ifade eden Fatih Dönmez, “Üçüncü sondaj gemisini İngiltere’den alıyoruz. Geminin liman işlemleri için süreç devam ediyor, birkaç gün içinde seyre başlayacağını ve birkaç hafta içinde de Türkiye’de olacağını söyleyebilirim” dedi.

Karadeniz'e gidebilir

İstanbul’da düzenlenen 3’üncü Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde yaptığı konuşmada geminin adının belirlenmediğini söyleyen Bakan Dönmez, isim babasının ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olabileceğini belirtti. Dönmez, “Geminin Akdeniz’de çalışma ihtimali yüksek ama uzun süre çalışmaya ara verdiğimiz Karadeniz’e de gemilerden birini gönderebiliriz. Ayrıca dost ve kardeş ülkelerden bizden teknik hizmet almak için talep geliyor. Bunu da değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Lityum tesisi kuracak

Türkiye’nin dünya bor rezervinin yüzde 70’ine sahip olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, şöyle devam etti: “Borla ilgili Ar-Ge çalışmaları var. Elektrikli otomobilde en kritik nokta batarya. Bataryada hacim küçük ve depolanan enerji miktarı yüksek olmalı. Bu konuda lityum piller gündemde. Borun içinde de lityum var. Yılsonunda, bor üretirken ortaya çıkan lityumu geri kazandıracak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz. Borun içindeki lityumu saflaştırıp hammadde ihtiyacını karşılayabiliriz.”

Türkiye'siz başarı olmaz

Zirveye katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz bir süreç istendiğini belirterek, şöyle konuştu: “Bizler, Kıbrıs Türkleri olarak Türkiye’siz bir Kıbrıs olamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Doğu Akdeniz’de atılacak adımlar Türkiye’siz başarı elde edemez. Doğu Akdeniz’de bulunacak gazın Avrupa’ya satışının en akılcı yolu Türkiye’dir. Bu nedenle, atılacak adımlarda mutlaka ana vatanın oluru alınmak zorundadır.”

HÜLYA ÇAYLAK