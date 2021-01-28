Petrol devi Suudi Arabistan, eko-şehir inşa edecek

Devlet televizyonuna konuşan Veliaht Prens Muhammed bin Salman, "The Line" adı verilen bölgenin planları ile ilgili sunum yaptı. Konuşmasında 170 kilometre uzunluğa sahip 1 milyon nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz diyen Veliaht Prens, doğanın yüzde 95 oranında korunacağını açıkladı. Dünyanın havayı en fazla kirleten ülkeleri arasında yer alan Arap dünyasının önde gelen ekonomisinin lideri, "Konvansiyonel şehir kavramını fütüristik bir şehir kavramına dönüştürmemiz gerekiyor" diye ekledi.

Yaptığı sunumda bin Selman ayrıca şehrin bilgisayar ile oluşturulmuş çöllerini mavi deniz manzaralarını gösterdi. İnşası için Suudi Arabistan'ın yarım trilyon dolar fon ayırdığı NEOM mega şehirde yapay zeka kilit bir rol oynayacak. Yüzde 100 temiz enerji kullanacak şehirde, sakinler için kirlilik içermeyen, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir ortamlar sağlanması planlanıyor. Sadece petrol gelirlerine dayalı krallık ekonomisinde çeşitliliğe gidilmesi için başlatılan dev projenin inşaatına bu yılın ilk çeyreğinde başlanacak.

Projenin 380 bin kişiye istihdam sağlaması ve Suudi Arabistan'ın GSYİH'sine yaklaşık 48 milyar dolar katkıda bulunması bekleniyor.

Euronews







