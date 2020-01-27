Petrol fiyatları coronavirüs nedeniyle düşmeye devam ediyor

Petrol fiyatları coronavirüs nedeniyle düşmeye devam ediyor Petrol fiyatlarındaki düşüş, dünyanın en büyük petrol tedarikçişi Çin’de yayılmaya devam eden coronavirüs nedeniyle sürüyor.