Petrol Kralları filminde iki yakın arkadaş olan Zeki ve Metin’in tefeci Hasan Amca’ya karşı verdikleri mücadelenin yanı sıra, basit ve mutlu hayatları izleyiciye aktarılıyor. İşte, Türk sinemasında ayrı bir döneme sahip olan 70’lerin sonunda çekilen Petrol Kralları filmi hakkında merak edilen ayrıntılar…

PETROL KRALLARI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1978 yılında çekilen Petrol Kralları filminin çekimleri ise Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy’de gerçekleştirildi.

PETROL KRALLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Zeki ve Metin çok yakın arkadaştır ve işe geç kalmalarıyla tanınırlar. Patronları ise bu durumdan çok sıkılmıştır ve bir daha işe geç kalırlarsa onları işten atacağını söyler. Ancak Zeki ve Metin artık geç kalmalarını öyle ki bu durum onlar için sorun yaratmıyordur.

Bir gün yine işe geç kalırlar ve arkadaşları onların yerine cansız manken koyarak patronlarının fark etmesini engeller. Böylelikle bir kere daha kovulmaktan kurtulurlar.

Zeki ve Metin aslında işten ayrılarak bir dükkan açmak isterler ancak parasızlıktan dolayı bu hayallerini bir türlü gerçekleştiremezler bu nedenle de para biriktirmektedirler.

Zeki’nin sevgilisi Ayten’in babası hasta olduğu için çalışamamaktadır. Bu nedenle de anneleri işe girer. Ayten de iş bulma düşüncesi içindeyken ne babası ne de Zeki bu fikre sıcak bakmazlar. Ayten’in babası ev taksitini ödeyebilmek için tefeciden para alır ve borcunu ödeyebilecek parası yoktur.

Tefeci ise Ayten’in arkadaşı Şukufe’nin babası ve insanların halinden asla anlamayan paragöz Hasan Amca’dır. Benzin istasyonu vardır ve oraya çok fazla petrol almıştır ancak faizin gelmesini beklemektedir.

Bu sırada Hasan Amca Zeki ve Metin’in evine göz koymuştur ve orayı ucuza almak istiyordur. Zeki ve Metin ise dükkân açabilmek için birisinden borç almaları gerektiğini düşünerek bir gün Hasan Amca’ya gidip ondan borç isterler. Hasan Amca paragözlüğünü tekrar konuşturup onlara borç vermek yerine evlerini satmalarını teklif eder. Bunu duyan Metin kabul etmez. Ertesi güne kadar düşünmek istediklerini söyleyip evlerine giderler. Bu kadar paraya ihtiyaçları olduğu o anda bir anda bahçelerinden petrol çıkmaya başlar. Bu sayede bir anda tefeci Hasan Amca’ya karşı bir savaş içine girerler.

PETROL KRALLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?