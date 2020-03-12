Petrol kuyusuna düşen 2 köpeği çocuklar kurtardı

Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü. Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.

Geçen yıl Ordu'da Özgür Ege Şire isimli 19 yaşındaki genç fuel-oil dolu kuyuya düşen kedisini kurtarmak için canını hiçe sayıp kuyuya girmişti. Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etmişti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasından kuyudan çıkarılan Özgür Ege Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin taktirini toplamıştı.

Özgür Ege Şire

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