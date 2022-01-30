Tayland’da Star Petroleum Refining Public Company Limited'e (SPRC) ait su altı boru hattında geçtiğimiz Salı günü meydana gelen petrol sızıntısı kıyıya ulaştı. Rayong eyaletindeki Mae Ramhueng Plajın’a ulaşan petrol sızıntısının ardından Plaj afet bölgesi ilan edildi. Tayland Kraliyet Donanması’nın sızıntıyı kontrol altına almak için SPRC ile birlikte çalıştığı ifade edilerek, çalışmalara 150 SPRC çalışanı ve 200 donanma personelinin katıldığı aktarıldı.

BARİYER KURDULAR

Petrol sızıntısının yayılmasını önlemek amacıyla suya bariyerler kurulduğunu belirtilerek, donanmaya ait 12 gemi, 3 sivil gemi ile uçaklarla sızıntıya müdahale edildiği aktarıldı.

SADECE KÜÇÜK BİR MİKTAR TEMİZLENEBİLDİ

Tayland donanması sızıntıyı kontrol altına almak için şirketle birlikte çalışıyor ve ana petrol kütlesinin hala açık denizde olduğunu ve sahil boyunca en az iki noktada sadece küçük bir miktarın temizlendiğini belirtiyor..

200 DONANMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR

Donanma açıklamasında sahili temizlemek için yaklaşık 150 Star Petroleum Rafineri işçisi ve 200 donanma personelinin görevlendirildiğini ve petrol patlaması bariyerlerinin kurulduğu bilgisine yer verildi.

Donanma adına açıklamalarda bulunan R Adm Artorn Charapinyo bölgedeki son gelişmeler ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

'Biz ve şirket, sızıntıyı köşeye sıkıştırarak, petrolü emerek ve dağıtıcı madde püskürterek denizde petrol miktarını azaltmak için hala yoğun bir biçimde çalışıyoruz.'

Okyanusa tahmini 50 bin litre petrol sızdığı belirtiliyor. Temizleme çalışmalarının ne zaman sora ereceği ise henüz netlik kazanmış değil.







