İster saksıda isterseniz de bahçede yetiştirebileceğiniz petunya çiçeği, doğru bakıldığında uzun yıllar yaşar. Peki, petunya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Petunya çiçeği hikayesi nedir? Petunya çiçeği hakkında bilinenler...

PETUNYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Petunya çiçeği için en önemli şeylerden biri alan tercihidir. Petunyalar saksılara dikilebileceği gibi zeminde, köşelerde ve askıda da yetiştirilebilir.

Petunya bakımı konusunda bir diğer önemli nokta da güneş ışığıdır. Petunya çiçeği bakımı yaparken petunyanızın günde en az 6 saat güneş aldığından emin olun.

Petunya çiçeğinin bakımı konusunda tuz çok önemlidir. Petunyalar tuzu çok sever. Bu nedenle ortam iyice kuru olmalıdır. Petunyalar için gereken tuzu gübreler aracılığıyla da karşılayabilirsiniz.

Petunya çiçeğinin sulama sıklığı toprağın geçirgen ve yumuşak olmasından kaynaklı olarak sıklıkla yapılmalıdır. Sulama için toprağın nem gerekliliği belirlenmelidir. Fazla ve eksik sulama çiçeklerin dökülmesine ve bitkinin kurumasına yol açtığı gibi bitkinin köklerinin çürümesine de neden olmaktadır.

PETUNYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Petunya çiçeğinin en önemli özelliği çok çeşitli renklerde bulunmasıdır. Yaz aylarında bahçe ve dış mekan süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Petunya yaz aylarında ve olan kış soğukluğuna dayanıksız bir bitkidir. Petunya çiçeğinin birçok renk seçeneği olmasının yanında kokusu bulunmayan bir çiçektir.

Petunya çiçeği bahçede bir alana dikildiğinde yayılarak yetişebilmektedir. Saksıya dikildiğinde ise çiçekleri aşağıya sarkan bir sarmaşık görüntüsü oluşturmaktadır. Petunya çiçeği dış mekan süsü olarak mekanı daha yoğun çiçeklenmiş şeklinde bir görüntüyü sağlamaktadır. Yaz sıcaklıklarında sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde sulanmaları uygun olmaktadır.

Petunya çiçeğinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Çiçekleri borazan şeklinde olduğu için arılar için vazgeçilmez konaklama alanı olmaktadır. Doğada aşılanmamış hallerde de bulunan çeşitleri olmaktadır. Petunya çiçeği çabuk yeşeren ve kısa zamanda çiçek açan bir bitkidir.

Petunya çiçeği ilkbaharda dikildikten kısa bir süre sonra çiçek açarak çiçekleri yaz sonu ile sonbahara kadar açık kalan bir süs bitkisidir. Kış soğukları gelene kadar çiçekli olarak kaldığı da bilinmektedir. Çiçekleri çeşitlerine göre küçük, orta ve büyük çiçekli formları da bulunmaktadır.

Petunya çiçeği saksılara bir kaç fidenin yaklaştırılmasıyla dikilebilmektedir. Petunya çiçeği toprağa dikildiğinde 5 ile 10 cm mesafe bırakılırsa zamanla gelişen bitki kökleri bu mesafeyi kaplayabilmektedir. Merdiven kenarlarına sarkaçlara ve dış mekanda bir çok alana dikilebilmektedir.

PETUNYA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



