Peugeot, 82. Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki 2 700 metrekarelik standında, 208, 508 HYbrid4, 4008, Yeni Partner ve Expert olmak üzere beş yeni modelin dünya prömiyerini yaparken 2012 yılındaki ürün atağının kozlarını da sergiliyor. Peugeot Markası, yeniden doğuş olarak tanımladığı Peugeot 208 ile olay yaratıyor. Hibrit dizel HYbrid4 teknolojili üç model ile gam yükselişi stratejisini ve çevre ile teknoloji bakımından öncülüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Peugeot, 4008 ile uluslararası büyüme dinamiğinin bir halkasını daha sunuyor.

2012 Cenevre Otomobil Fuarı’na gelmesi beklenen 700 bin ziyaretçi, Peugeot’nun 2700 metrekarelik standında sergilenen 30 araç ve konsept otomobilin yanısıra, 208 bölümünde Peugeot Markası’nın bu yeni modelinin lansmanı çerçevesinde sergilenen 10 farklı versiyonu keşfetme şansına sahip olacaklar.



Peugeot 208 : YENİDEN DOĞUŞ

Son 30 yılda 15 milyondan fazla üretilen “200 serisi” araç olmak üzere öncülerinin tarihi başarısının ardından Peugeot 208, segmentinin kodlarını baştan yazıyor. Ve bunu yaparken tek bir amacı var: kategorisinde Avrupa liderliğini tekrar ele geçirmek.

Beklentilerinde derin değişimler yaşayan çeşitli müşteri kitlelerini kendine çekebilecek ve bir araya getirebilecek bir araç hayal etmek için, Peugeot 208 projesi, en başından itibaren, Peugeot’nun daha önce hiç uygulamadığı derecede iddialı bir şartnameye sahip oldu. Amaç, gerçekten segmentinde çağ atlatacak bir araç üretmek oldu.



208 ile “Yeniden Doğuş »

Kompaktlık (uzunluk: 3,96 m), düşük ağırlık (207’ye göre ortalama 110 kg daha az) ve oturma rahatlığı kazanımını uzlaştıran mimari bir yeniden doğuş,

Yenilenmiş estetik kodları ve farklılaştırılmış iki karoserisinin dinamizmi ile tasarımda yeniden doğuş,

Tümüyle baştan düşünülmüş bir sürücü mahalli, dokunmatik büyük ekranının sezgisel bağlantılılığı ve rafine bir iç mekanla cisimleşen ergonomide yeniden doğuş

10 adet yüksek performanslı ve düşük tüketimli motor grubundan oluşan bir gamın da katkıda bulunduğu çevresel yeniden doğuş. Bunlar arasında, genişletilmiş bir e-HDi motor gamı ve üç silindirli benzin motorların yeni neslinin ilk uygulamaları da yer alıyor.

Peugeot Markası’nın bütün bilgi birikimi ve deneyimini yansıtan yeni bir yol davranışı sentezi, en üst düzeyde aktif ve pasif güvenlik ve Park Assist işlevi benzeri yenilikçi donanımlar sayesinde sürüş tecrübesi bakımından bir yeniden doğuş.

208, ilkbaharda Batı Avrupa’da pazara sunulacak. Ticari hedef ise tam bir yılda bütün dünyada 550 bin adet satış gerçekleştirmek olacak.

Peugeot, 208’in dünya prömiyerinin yanı sıra, Cenevre’de iki konsept otomobili de ilk kez sergileyecek. Bunlar, Peugeot Markası’nın gam yükselişinin süper-kompakt araçlar dünyasındaki net ifadelerini oluşturan

XY Concept ve GTi Concept.

3 kapılı 208 bazı üzerine kurulu olan bu iki konsept, güçlü ama birbirinden farklı kişilikleri aracılığı ile 208 tarafından gerçekleştirilen çağ atlamayı yorumluyorlar: XY Concept, ayrıcalıklılık ve rafineliğe düşkün şehirlilere sesleniyor. GTi Concept ise, efsanenin yeniden doğuşu.

Kasaların eşi benzeri bulunmayan bir işlemle gerçekleştirilmiş olan boyaları, mükemmel şekilde entegre edilmiş stil ve aerodinamik unsurları ve güçlü ve zengin donanımlı iç dünyalar, her iki konseptin ortak noktaları.



HYbrid4 Teknolojisi: Peugeot’dan ileri adım

Peugeot, ürün gamındaki araçlarda CO2 yayımlarını azaltmayı sürdürüyor. Peugeot modellerinin ortalama emisyon salımları, 2011 yılında km’de 129 g olarak gerçekleşti. Böylece, Avrupa Komisyonu tarafından 2015 yılı için saptanan km’de 130 kg barajının altına 2011 yılında düşülmüş oldu.

Peugeot’nun çevre politikası, termik motorların sürekli şekilde optimumlaştırılması ilkesine dayanıyor (downsizing (boyut küçültme), stop&start e HDi). EB benzin motorları ailesi gibi (1.0 l ve 1.2 l üç silindirli) yeni nesil motorların kullanılmaya başlanması da bu çerçevede yer alıyor.

Ancak, Peugeot’nun asıl teknolojik atılımını ve çevreye yönelik girişimlerinin güçlü eksenini, dizelleşme oranı çok yüksek olan bir Avrupa pazarında, HYbrid4 dizel hibridasyonu oluşturuyor.

Peugeot, HYbrid4 teknolojisi ile, çevreyi koruma özellikleri ve sürüş karakteristiği bakımından daha önce eşi görülmemiş bir ürün sunuyor.

Ön tekerleri tahrik eden 163 bg gücünde bir dizel 2.0 HDi FAP motor ile arka bölüme entegre edilmiş 37 bg kapasitesinde bir elektrik motorunun hibritlenmesi, yeni bir sürüş keyfi ile – 200 bg düzeyinde bir azami güç, 4 tekerlekten çekiş, %100 elektrikli “sıfır emisyon salım” modu sayesinde –, benzer güce sahip bir içten yanmalı motorla çalışan bir araca göre %35 oranında bir tüketim tasarrufuna imkan veriyor.

Cenevre’de sergilenen 3 model, HYbrid4 teknolojisinin çok yönlü kullanım imkanlarına birer örnek teşkil ediyorlar.

• Şubat ayında Batı Avrupa’da ticarileştirilen 3008 HYbrid4 ile, HYbrid4 dünyaya ilk kez sunuluyor.

• Birkaç hafta sonra pazara sunulan 508 RXH’de, dizel hibrit ile ayrıcalıklı seyir bir araya gelerek all road (arazi aracı) dünyasına yeni bir bakış kazandırıyor ve yenilenmiş bir sürüş keyfi sunuyor.

• Cenevre’de ilk kez dünya prömiyeri yapılan 508 HYbrid4 sedan da 2012 yılının yaz aylarında piyasaya çıkmış olacak.



4008: Peugeot’nun yeni SUV 4X4’ü

Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyeri gerçekleştirilen 4008, Peugeot’nun gam yükselişini ve aynı zamanda uluslararasılaşmasını simgeliyor.

Satışlarının %70’inden fazlası Avrupa dışında gerçekleştirilecek olan 4008, ayrıcalıklı seyri ve SUV 4x4 özellikleri ile güçlü bir büyüme gösteren kompakt SUV segmentinde arazi aracı müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

PSA – Mitsubishi işbirliğinin ürünü olan 4008, Peugeot markasının dünyasında yerini almış güçlü bir kişiliğe sahip olmak zorundaydı.

İddia kazanıldı: yeni stil kodları akıllıca farklılaştırıldı; “mücadeleci” karakter, dikey çizimli bir ön ızgara, kasanın alt kısmında yer alan koruyucular ve tekerlek geçişleri ile vurgulandı.

4008’in malzemelerin seçimi, donanımların zenginliği ve panoramik cam tavan ile değer kazandırılmış olan iç mekanı araçta bulunanlara ayrıcalıklı bir ortam sağlıyor.

Gerçek bir manevra kolaylığının garantisi olan kompaktlığı (uzunluk: 4, 34 m) ve oturma kabini rahatlığı sayesinde, bu araç, hem günlük kullanıma hem de hobi kullanımına uygun, özellikle çok yönlü bir araç haline geliyor.

4008’in 4 motor seçeneği (2 dizel, 2 benzin), Avrupa’da, elektronik yönetimli 4x4 bir transmisyona bağlı olacak.

4008, kategorisinde rekor teşkil eden yeni CO2 salımları ile modern SUV statüsünü ve şehir içinde gördüğümüz hatchback ve sedan modellerle aynı konuma sahip olmayı hak ediyor.



Ürün atağı

Peugeot’nun Cenevre’de sunulan diğer modelleri de, yenilenmiş bir gamın ve atağa hazır bir markanın tanıklığını yapıyorlar. Örneğin, 2011 yılında Avrupa ve Çin’de gerçekleştirdiği başarılı lansmanlarıyla dikkat çeken 508, inkar edilmeyecek başarılar kazanan 3008 ve 5008, yeni 107, sportif coupe RCZ, dünyaya prömiyeri yapılacak olan yeni PARTNER ve EXPERT bunlar arasında.



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