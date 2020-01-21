Peugeot, yeni Peugeot SUV 2008’i pazara sunuyor

Önceki nesli ile tüm dünyada yaklaşık 1.2 milyon adet satış gerçekleştirilen Peugeot SUV 2008 çok daha güçlü ve etkileyici tasarımı ile Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunulacak. Modern otomobil teknolojilerinin tüm gereksinimlerini karşılayan yeni SUV 2008, Peugeot markasının sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimini bünyesinde bulundururken, yeni nesil Peugeot i-Cockpit® 3D ile fark yaratacak.

Pazara iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan yeni SUV 2008’in benzinli ve dizel motor seçenekleri olacak. Yeni SUV 2008’in lansmanı Peugeot Türkiye yöneticileri, Peugeot bayi teşkilatı ve basın mensuplarının katılımıyla İstanbul, Kemer Country Orman Evi’nde gerçekleştirildi.