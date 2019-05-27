Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle turist çeken, hükümet ve yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar sayesinde turizmde hareketli günler yaşayan Şanlıurfa'yı geçen yıl bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle beklentilerin yükseldiği Şanlıurfa, mart ve nisan aylarında ise adeta ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin yanı sıra yabancı turistlerin de rağbet gösterdiği kentte yaşanan yoğunluk, turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürdü.

BAYRAM YOĞUNLUĞU

Göbeklitepe Yılı'nın da etkisiyle şimdiye kadar yaklaşık 700 bini konaklamalı olmak üzere 1,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan kentte, birçok otel ve tur şirketi bayram tatili için rezervasyonlarını tamamladı.

Ramazan Bayramı'nı dolu dolu geçirmeye hazırlanan "Peygamberler şehri"nde turizm yoğunluğunun haziran ayının sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

Yetkililer bölgedeki turist yoğunluğuna cevap vermek adına yeni rehberleri kente getirmek için 6 günlük uzmanlaşma eğitimi düzenleyecek. Eğitimin sonunda 45 yeni rehberin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi başta olmak üzere ziyaretçilerine dolu dolu bir tatil imkanı sunuyor.

GÖBEKLİTEPE YILI

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle 2019'un Göbeklitepe Yılı olması dolayısıyla Şanlıurfa ve Güneydoğu'ya büyük bir talebin oluştuğunu belirterek, mart ve nisan aylarında talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Ramazan dolayısıyla sakin bir döneme girildiğini aktaran Çoban, "Özellikle nisan ayında bir önceki yıla göre büyük bir artış oldu. Otellerde hiç yer kalmadı, turistik yerlerimizin hepsi doluydu, restoranlar yine tamamen doluydu. Bunda en büyük etken tabii ki Göbeklitepe." dedi.

Müslüm Çoban, Ramazan Bayramı ile yoğunluğun devam etmesini beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı tatili dolayısı yine yoğun bir talep var. Otellerimizin neredeyse tamamı doldu. Tabi ki bayram tatilinin 9 güne çıkarılması büyük bir etken. Bölgemize ve Şanlıurfa'ya yoğun bir talep var, turist rehberleri olarak artık turlara yetiştiremiyoruz. Buna çözüm olarak Şanlıurfa dışındaki rehberlerin özellikle yoğun sezonlarda buraya gelip rehberlik yapmalarını sağlamak için 28 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde altı günlük bir uzmanlaşma eğitimi yapacağız. Rehberlerin kendi konularında uzmanlaşması, tarihi ve arkeolojik bilgileri doğru olarak aktarabilmeleri, bölgeyi güzel bir şekilde anlatabilmeleri için uzmanlık eğitimi vereceğiz ayrıca Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile denetimlerimiz devam ediyor, gelen misafirlerimizin aldatılmadan memnun bir şekilde Şanlıurfamızı ve bölgemizi gezip evlerine gönmelerini istiyoruz."

BAYRAM VE SONRASI İÇİN YOĞUN TALEP

Şanlıurfa'da şu anda Bölgesel Turist Rehberleri Odası'na kayıtlı 142 rehberin bulunduğunu aktaran Çoban, "Uzmanlık eğitimine farklı illerden 45 rehberimizin gelmesini bekliyoruz. Sadece Şanlıurfa değil bütün Güneydoğu konusunda uzmanlık eğitimi vereceğiz çünkü gelen misafirlerimizin birçoğu Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Hasankeyf gibi yerleri de ziyaret etmek istiyor. Yani kısaca bu rehber arkadaşlar hem Göbeklitepe hem Şanlıurfa hem de Mezopotamya'nın uzmanı olacak." şeklinde konuştu.

Turizm acentesi sahibi Mehmet Koç da bayram ve sonrası için yoğun talebin olduğunu belirterek, "Bayram için otellerde yer bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle tarih kaydırarak taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Ziyaretçilerimizin rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamalarını öneriyoruz." dedi.

Turist rehberi Kamil Türkmen ise Şanlıurfa'nın çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi sayesinde mart-nisan döneminde çok bereketli bir sezon geçirdiklerini anlattı.

AA