Peynir bidonlarından çıkanlar şoke etti! Gözaltına alındı
Malatya'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.
03 Kasım 2021, Çarşamba 11:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya- Elazığ kara yolunda kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, 1 yolcunun getirdiği 3 peynir bidonu içerisinde 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN