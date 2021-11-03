Türkiye Peynir bidonlarından çıkanlar şoke etti! Gözaltına alındı

Peynir bidonlarından çıkanlar şoke etti! Gözaltına alındı

Türkiye

Peynir bidonlarından çıkanlar şoke etti! Gözaltına alındı

Malatya'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 11:50 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya- Elazığ kara yolunda kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, 1 yolcunun getirdiği 3 peynir bidonu içerisinde 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

DHA

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