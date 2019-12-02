Peynir, tereyağı ve yoğurt yemek prostat kanserine mi neden oluyor?

Çalışmaya göre, fazla süt ürünü tüketen insanların hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksek.

Araştırmacılar, 2006'dan bu yana yapılan ve bir milyondan fazla katılımcıyı içeren konuyla ilgili 47 çalışmayı gözden geçirdi.

Süt ve sütten üretilen ürünler, vücuttaki kemikler için hayati öneme sahip önemli bir kalsiyum kaynağı.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 47.700 erkeğe prostat kanseri teşhisi konuyor ve bu sayı gün geçtikçe artıyor.

Prostat kanseri erkekler arasında en yaygın kanser ve yılda 12.000 civarında insanda gözlemleniyor.

ABD'deki Mayo Klinik Onkoloji baş yazarı John Shin konu hakkında şunları söyledi: “İncelememiz, süt ürünlerinin yüksek tüketimiyle ilgili endişelerin sağlığımızı tehdit eden bir nedeni olduğunu vurguladı. Bulgular aynı zamanda bitkisel diyetlerin potansiyel yararları hakkında artan kanıtları da destekliyor.”

Çalışma yazarları, kırmızı ve beyaz et, işlenmiş et ve balık gibi diğer hayvansal gıdalara bağlı olarak artacak prostat kanseri riskini ise açık bir şekilde ilişkilendirmediler.

Araştırmacılar bunlara ek olarak, süt ürünleri alımının düşük olduğu Asya ülkelerinde prostat kanseri oranlarının bir hayli düşük olduğunu söylüyor.

Prostat kanserini meydana getiren tüm bulgular Amerikan Osteopatik Birliği Dergisi'nde yayımlandı.

Prostat kanseri, prostat bezinin kanser hücreleriyle dolması sonucu ortaya çıkıyor; kanser, anormal hücreler bölünmeye ve kontrolsüz bir şekilde büyümeye başladığında yavaşça kendini gösteriyor. Prostat bezi, hücreler etrafındaki dokularda veya organlarda büyüyerek aynı zamanda vücudun diğer bölgelerine de yayılabiliyor.

Son olarak, araştırmacılar “bitkisel diyetlerle” ilişkili prostat kanseri riskinde bir azalma tespit ettiler. Bu yüzden diyet esnasında süt ve süt ürünleri yerine vegan ürünler tüketmeyi tercih etmek daha makul.

Posta.com.tr

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