Peynir topları tarifi: Peynir topları nasıl yapılır?

Tadını çok seveceğiniz peynir topları tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için peynir topları tarifi arıyor ya da peynir topları nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynir topları tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası...

Peynir topları tarifi

Peynir topları malzemeleri

200 gram Ezine peyniri

100 gram labne veya krem peynir

100 gram lor peyniri

Yarım su bardağı kaşar veya mozzarella peyniri

Taze öğütülmüş karabiber

1-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

İsteğe göre:

Taze kekik yaprakları

Sarımsak

Pul biber

Üzeri için:

Paprika

Çörek otu

Maydanoz

Peynir topları yapılışı

Tüm peynirleri mutfak robotunda birleştirin. Biraz zeytinyağı, dilerseniz sarımsak, çok ufak doğranmış taze kekik yaprakları veya kuru kekik ekleyin. Top şeklinde yuvarlayın ve malzemelere bulayın.



