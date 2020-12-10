Peynir topları tarifi: Peynir topları nasıl yapılır?
Birçok peynir çeşidinin bir araya gelmesiyle oluşan peynir topları tarifi, renkli görüntüsüyle de iştahları kabartıyor. Peynir yemeği sevenler ise peynir topları nasıl yapılır merak ediyor. Sevdiklerinize hazırlamak için peynir topları tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası...
10 Aralık 2020, Perşembe 12:43 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz peynir topları tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için peynir topları tarifi arıyor ya da peynir topları nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynir topları tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası...
Peynir topları tarifi
Peynir topları malzemeleri
- 200 gram Ezine peyniri
- 100 gram labne veya krem peynir
- 100 gram lor peyniri
- Yarım su bardağı kaşar veya mozzarella peyniri
- Taze öğütülmüş karabiber
- 1-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
İsteğe göre:
- Taze kekik yaprakları
- Sarımsak
- Pul biber
- Üzeri için:
- Paprika
- Çörek otu
- Maydanoz
Tüm peynirleri mutfak robotunda birleştirin. Biraz zeytinyağı, dilerseniz sarımsak, çok ufak doğranmış taze kekik yaprakları veya kuru kekik ekleyin. Top şeklinde yuvarlayın ve malzemelere bulayın.
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