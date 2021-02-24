Tadını çok seveceğiniz ve lezzetine doyum olmayan peynirli dereotlu poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için peynirli dereotlu poğaça tarifi arıyor ya da peynirli dereotlu poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynirli dereotlu poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

PEYNİRLİ DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Peynirli dereotlu poğaça malzemeleri

125 gram tereyağı (eritilecek)

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

Tuz

2 adet yumurta (sarının biri üzeri için ayrılacak)

1 paket kabartma tozu

5 su bardağı un

180 gram beyaz peynir (rendelenecek)

Yarım demet dereotu

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Çörek otu

Peynirli dereotlu poğaça yapılışı

Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurta yoğurma kabı içerisinde karıştırılır. Un, kabartma tozu ve tuz bir kap içerisine elenir ve sıvı karışıma eklenip güzelce yoğrulur. Ardından beyaz peynir ile ince kıyılmış dereotu eklenip iyice karışana kadar yoğrulur. Hazırlanan peynirli dereotlu poğaça hamurundan cevizden biraz büyük parçalar kopartılıp avuç içerisinde yuvarlanarak beze yapılır. Şekillendirilen poğaçalar yağlı veya yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Poğaçaların üzerine fırça yardımı ile yumurta sarısı sürülür ve çörek otu serpiştirilir. Hazırlanan peynirli dereotlu poğaça, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir.



