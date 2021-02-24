Peynirli dereotlu poğaça tarifi ve yapılışı: Peynirli dereotlu poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Hem lezzetli hem de sağlıklı poğaça tarifi arayanlar için peynirli dereotlu poğaça tarifi enfes bir lezzet. Peynir ve dereotu uyumunu sevenler peynirli dereotlu poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzete sahip olan peynirli dereotlu poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
24 Şubat 2021, Çarşamba 11:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tadını çok seveceğiniz ve lezzetine doyum olmayan peynirli dereotlu poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için peynirli dereotlu poğaça tarifi arıyor ya da peynirli dereotlu poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynirli dereotlu poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
PEYNİRLİ DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ
Peynirli dereotlu poğaça malzemeleri
- 125 gram tereyağı (eritilecek)
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt
- Tuz
- 2 adet yumurta (sarının biri üzeri için ayrılacak)
- 1 paket kabartma tozu
- 5 su bardağı un
- 180 gram beyaz peynir (rendelenecek)
- Yarım demet dereotu
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- Çörek otu
Peynirli dereotlu poğaça yapılışı
Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurta yoğurma kabı içerisinde karıştırılır. Un, kabartma tozu ve tuz bir kap içerisine elenir ve sıvı karışıma eklenip güzelce yoğrulur. Ardından beyaz peynir ile ince kıyılmış dereotu eklenip iyice karışana kadar yoğrulur. Hazırlanan peynirli dereotlu poğaça hamurundan cevizden biraz büyük parçalar kopartılıp avuç içerisinde yuvarlanarak beze yapılır. Şekillendirilen poğaçalar yağlı veya yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Poğaçaların üzerine fırça yardımı ile yumurta sarısı sürülür ve çörek otu serpiştirilir. Hazırlanan peynirli dereotlu poğaça, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir.