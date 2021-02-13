Peynirli kek tarifi ve yapılışı: Peynirli kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Börek tadında peynirli bir keke kim hayır der ki! Tuzlu tatları sevenler peynirli kek nasıl yapılır merak ediyor? Peki, peynirli kek kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz ve yapması da bir o kadar kolay olan peynirli kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
13 Şubat 2021, Cumartesi 11:53 Son Güncelleme:
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İster kahvaltıda istersenizde çay saatinde rahatlıkla yiyebileceğiniz peynirli kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için peynirli kek tarifi arıyor ya da peynirli kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynirli kek tarifi, yapılışı, malzemeleri püf noktası...
Peynirli kek tarifi
Peynirli kek malzemeleri
- 3 yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 3 su bardağı un
- 100-150 gram beyaz sert inek peyniri
- 1 paket kabartma tozu
- 2 çay kaşığı tuz
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
- 1 tatlı kaşığı nane
3 yumurtayı bir kaba kırın ve mikser yardımıyla çırpın. Çırpılmış yumurtanın içine kalan tüm malzemeyi ekleyip tekrar karıştırın. Kare bir cam tepsinin ya da arzu ettiğiniz bir kek kalıbının içine yağlı kağıt serdikten sonra karışımı kaba dağıtın. 175 derecelik fırında 30-40 dakika kadar pişirin. Arzuya göre içine dereotu eklenebilir. Fırına koymadan önce üzerine çörekotu yada susam dökebilirsiniz.
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