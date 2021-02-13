İster kahvaltıda istersenizde çay saatinde rahatlıkla yiyebileceğiniz peynirli kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için peynirli kek tarifi arıyor ya da peynirli kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynirli kek tarifi, yapılışı, malzemeleri püf noktası...

Peynirli kek tarifi

Peynirli kek malzemeleri

3 yumurta

1 su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

100-150 gram beyaz sert inek peyniri

1 paket kabartma tozu

2 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

Peynirli kek yapılışı

3 yumurtayı bir kaba kırın ve mikser yardımıyla çırpın. Çırpılmış yumurtanın içine kalan tüm malzemeyi ekleyip tekrar karıştırın. Kare bir cam tepsinin ya da arzu ettiğiniz bir kek kalıbının içine yağlı kağıt serdikten sonra karışımı kaba dağıtın. 175 derecelik fırında 30-40 dakika kadar pişirin. Arzuya göre içine dereotu eklenebilir. Fırına koymadan önce üzerine çörekotu yada susam dökebilirsiniz.



