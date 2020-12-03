Peynirli kroket nasıl yapılır? 3 Aralık MasterChef 2020 peynirli kroket tarifi, malzemeleri, püf noktaları
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bugün yapılan peynirli kroket tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İki takım en lezzetli peynirli kroket yapmak için birbiriyle kıyasıya mücadele verirken MasterChef 2020 izleyicileri 'peynirli kroket nasıl yapılır' merak ederek tarifi araştırdı. Püf noktaları ile pratik peynirli kroket, yapılışı için gerekli malzemeler...
03 Aralık 2020, Perşembe 22:27 Son Güncelleme:
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Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan peynirli kroket tarifi bugün MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yapılıyor. İzleyiciler ise peynirli kroket nasıl yapılır merak ediyor. Püf noktaları ile pratik peynirli kroket, yapılışı için gerekli malzemeler...
Peynirli kroket tarifi
Peynirli kroket malzemeleri
- 500 gram peynir
- 100 gram lor peyniri
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı karışık çeşni
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- Marul, limon, kırmızıbiber (süslemek için)
Patateslerin kabuklarını soyup haşlayın ve püre haline getirin. Püreyi geniş bir kâseye ilave edip içine baharatları, peynir, yumurta ve 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi ilave edip kıvamlı bir karışım olana kadar karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle istediğiniz şekli verin galeta ununa bulayarak yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden 200 derecede ısılmış fırında 5 dakika pişirmeniz yeterli servis tabağına marul, limon, eşliğinde servis yapın.