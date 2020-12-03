Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan peynirli kroket tarifi bugün MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yapılıyor. İzleyiciler ise peynirli kroket nasıl yapılır merak ediyor. Püf noktaları ile pratik peynirli kroket, yapılışı için gerekli malzemeler...

Peynirli kroket tarifi

Peynirli kroket malzemeleri

500 gram peynir

100 gram lor peyniri

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı karışık çeşni

2 yemek kaşığı galeta unu

Marul, limon, kırmızıbiber (süslemek için)

Peynirli kroket yapılışı

Patateslerin kabuklarını soyup haşlayın ve püre haline getirin. Püreyi geniş bir kâseye ilave edip içine baharatları, peynir, yumurta ve 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi ilave edip kıvamlı bir karışım olana kadar karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle istediğiniz şekli verin galeta ununa bulayarak yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden 200 derecede ısılmış fırında 5 dakika pişirmeniz yeterli servis tabağına marul, limon, eşliğinde servis yapın.



