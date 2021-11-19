İster çocukların beslenmesine isterseniz de çay ve kahve keyiflerinizi lezzetlendirmek için yapacağınız peynirli mini kruvasan tarifi, tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, peynirli mini kruvasan nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız peynirli mini kruvasan tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PEYNİRLİ MİNİ KRUVASAN TARİFİ

Peynirli mini kruvasan malzemeler

1 kilo un

1,5 yemek kaşığı toz maya

1 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sirke

2 tatlı kaşığı tuz

3 yumurta akı (sarıları üzerine sürülecek)

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Hamuru açmak için

Nişasta

Yeterince peynir

PEYNİRLİ MİNİ KRUVASAN YAPILIŞI

Öncelikle bir kasenin içine mayayı ılık suyu ve şekeri koyup,5 dakika bekletin.

Ardından yoğurma kabına un hariç tüm malzemeleri koyup, karıştırın.

En son unu ekleyin.

İyice yoğurup, 1 saat dinlendirin.

Mayalanan hamuru 16 eşit parçaya bölün.

Daha sonra bezelerin 8 tanesini tabak içi büyüklüğünde nişasta ile açıp, her birinin içerisine tereyağı sürün. En üstüne sürmeyin.

Diğer 8 tane bezeye de aynı işlemi yapıp, tüm bezeler bitince yuvarlak tepsi büyüklüğünde açıp, küçük üçgenler yapın.

20 dakika tepsi mayası yapın.

Yumurta sarısı içine 1 yemek kaşığı yoğurt döküp, karıştırın.

Daha sonra hepsinin üzerine güzelce sürün ve 220 dereceli alt üst turbo ayarındaki fırında kızarana kadar pişirin.



