Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten peynirli pide tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, peynirli pide nasıl yapılır? Evde peynirli pide tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

PEYNİRLİ PİDE TARİFİ

Peynirli pide malzemeler

550 gram un

1.5 su bardağı su

1 yaş maya (40 gram)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta sarısı

İç harcı için

150 gram lor peyniri

150 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

1 yumurta

30 gram tereyağı

Kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

PEYNİRLİ PİDE YAPILIŞI

İlk olarak bir kaseye yarım bardak ılık su ve şekerin tamamını aktarıp mayayı içinde eritin. Geniş bir kaba unu alın. Üzerine tuz, maya ve kalan ılık suyu azar azar ekleyip 10-15 dakika iyice yoğurun. Hamuru top haline getirip üzerini bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Dinlendirilmiş hamuru 6 parçaya bölün. Oklavayla her bir parçayı 8-9 cm genişliğinde açın. Pidenin uzun kenarlarını hafif yukarıya doğru kaldırıp iki ucunu sıkıştırın. 15 dakika daha dinlendirin. Maydanozu ince ince kıyın. Bir kasede peynir, karabiber ve yumurtayla karıştırın. Tavada tereyağını eritin. Fırçayla pidelerin içini yağlayıp harcı eşit miktarda dağıtın. Üzerlerine kırmızı pul biber serpin. Pidelerin kenarlarına yumurta sarısı sürüp 180 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.



