Peynirli volovan tarifi: Peynirli volovan nasıl yapılır?
Ara sıcakların belki de en lezzetlisi olan volovan, peynirli yapılınca mükemmel bir lezzete sahip oluyor. Tadını çok seveceğiniz peynirli volovan tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir atıştırmalık. Ara sıcak önerisi arayanlar peynirli volovan nasıl yapılır merak ediyor. Bütün detayları ve püf noktası ile peynirli volovan tarifi, yapılışı ve malzemeler...
04 Şubat 2021, Perşembe 10:28 Son Güncelleme:
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Daha önce yapılan milföy hamurlu bütün tarifleri unutun. Peynirli volovan tarifi aklınızı başınızdan alabilir. Sevdiklerinize hazırlamak için peynirli volovan tarifi arıyor ya da peynirli volovan nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynirli volovan tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Peynirli volovan tarifi
- 24 kare milföy hamuru
- 1 adet yumurta sarısı
İçi harcı için:
- Beyaz peynir
- Krem peynir
- Labne peyniri
- Maydanoz
- Dereotu
Tepsinin tabanına pişirme kağıdı serin. Milföylerden 12 adetini büyük yuvarlak kalıpla ya da su bardağı ağzı ile kesin ve tepsiye yerleştirin. Kalan 12 milföyü de önce büyük kalıpla daha sonra da küçük kalıpla veya çay bardağı ağzı ile kesip ortalarını çıkarın ve halka şeklinde milföyler elde edin. Tepsideki tabanların üzerine fırçayla yumurta serip ortası delik milföyleri tabanların üzerine yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra milföyleri fırına verin ve kabarıp pişene kadar fırınlayın. Bu esnada beyaz peyniri rendeleyin. Yeşillikleri ince ince kıyın. Tüm malzemeleri karıştırıp fırından çıkardığınız milföylerin ortalarına yerleştirin.