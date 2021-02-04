Yemek Peynirli volovan tarifi: Peynirli volovan nasıl yapılır?

Peynirli volovan tarifi: Peynirli volovan nasıl yapılır?

Yemek

Peynirli volovan tarifi: Peynirli volovan nasıl yapılır?

Ara sıcakların belki de en lezzetlisi olan volovan, peynirli yapılınca mükemmel bir lezzete sahip oluyor. Tadını çok seveceğiniz peynirli volovan tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir atıştırmalık. Ara sıcak önerisi arayanlar peynirli volovan nasıl yapılır merak ediyor. Bütün detayları ve püf noktası ile peynirli volovan tarifi, yapılışı ve malzemeler...

04 Şubat 2021, Perşembe 10:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Daha önce yapılan milföy hamurlu bütün tarifleri unutun. Peynirli volovan tarifi aklınızı başınızdan alabilir. Sevdiklerinize hazırlamak için peynirli volovan tarifi arıyor ya da peynirli volovan nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynirli volovan tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Peynirli volovan tarifi

Peynirli volovan malzemeleri

  • 24 kare milföy hamuru
  • 1 adet yumurta sarısı

İçi harcı için:

  • Beyaz peynir
  • Krem peynir
  • Labne peyniri
  • Maydanoz
  • Dereotu

Peynirli volovan yapılışı

Tepsinin tabanına pişirme kağıdı serin. Milföylerden 12 adetini büyük yuvarlak kalıpla ya da su bardağı ağzı ile kesin ve tepsiye yerleştirin. Kalan 12 milföyü de önce büyük kalıpla daha sonra da küçük kalıpla veya çay bardağı ağzı ile kesip ortalarını çıkarın ve halka şeklinde milföyler elde edin. Tepsideki tabanların üzerine fırçayla yumurta serip ortası delik milföyleri tabanların üzerine yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra milföyleri fırına verin ve kabarıp pişene kadar fırınlayın. Bu esnada beyaz peyniri rendeleyin. Yeşillikleri ince ince kıyın. Tüm malzemeleri karıştırıp fırından çıkardığınız milföylerin ortalarına yerleştirin.

İlgili Haberler
Fondü nasıl yapılır? Evde kolay fondü tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktasıPırasalı gül böreği nasıl yapılır? Pırasalı gül böreği tarifi, yapılışı malzemeler ve püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Kara kara dağları aştım da geldim
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Vedat Elik: Hedefimiz bir dünya markası olmak
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (04 Şubat 2021)