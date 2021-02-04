Peynirli volovan tarifi: Peynirli volovan nasıl yapılır?

Daha önce yapılan milföy hamurlu bütün tarifleri unutun. Peynirli volovan tarifi aklınızı başınızdan alabilir. Sevdiklerinize hazırlamak için peynirli volovan tarifi arıyor ya da peynirli volovan nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Peynirli volovan tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Peynirli volovan tarifi

Peynirli volovan malzemeleri

24 kare milföy hamuru

1 adet yumurta sarısı

İçi harcı için:

Beyaz peynir

Krem peynir

Labne peyniri

Maydanoz

Dereotu

Peynirli volovan yapılışı

Tepsinin tabanına pişirme kağıdı serin. Milföylerden 12 adetini büyük yuvarlak kalıpla ya da su bardağı ağzı ile kesin ve tepsiye yerleştirin. Kalan 12 milföyü de önce büyük kalıpla daha sonra da küçük kalıpla veya çay bardağı ağzı ile kesip ortalarını çıkarın ve halka şeklinde milföyler elde edin. Tepsideki tabanların üzerine fırçayla yumurta serip ortası delik milföyleri tabanların üzerine yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra milföyleri fırına verin ve kabarıp pişene kadar fırınlayın. Bu esnada beyaz peyniri rendeleyin. Yeşillikleri ince ince kıyın. Tüm malzemeleri karıştırıp fırından çıkardığınız milföylerin ortalarına yerleştirin.



