PFDK resmen açıkladı! Beşiktaş, Galatasaray... Beşiktaş 'çirkin ve kötü tezahürat'tan, yönetici Metin Albayrak 'hakaret'ten, Galatasaray ise 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareket'ten dolayı PFDK'ya sevk edildi.