Futbol PFDK, Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi

PFDK, Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi

Futbol

PFDK, Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi.

14 Mayıs 2021, Cuma 01:55 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 48 bin lira ve MKE Ankaragücü'ne 248 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Hasan Hatipoğlu'na rakip takım sporcusuna şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası, Çaykur Rizespor Kulübü Antrenörü Toprak Kırtoğlu'na ise müsabakanın hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

AA

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