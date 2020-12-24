Futbol PFDK’dan Fatih Terim’e 5 maç men cezası

PFDK’dan Fatih Terim’e 5 maç men cezası

Futbol

PFDK’dan Fatih Terim’e 5 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

24 Aralık 2020, Perşembe 19:00 Son Güncelleme:
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TFF’den yapılan açıklamada, Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi. Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim’e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı. Ayrıca Terim’in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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AA

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