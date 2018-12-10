TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 22 Kasım'da Hukuk Müşavirliği tarafından Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın çeşitli maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 15 futbolcudan 13'üne, talimatın 22. maddesi uyarınca ihtar cezası verildi.

PFDK'ye gönderilen 2 futbolcu hakkında ise ceza tayinine yer olmadığı kararlaştırıldı.

İhtar cezası verilen futbolcular, Alihan Kubalas, Berat Tosun, Burak Ceylan, Cumali Bişi, Cüneyt Köz, Deniz Ataç, Doğuş Altın, Erhan Karayer, Idrissa Diarra, Mahmut Boz, Mert Sarı, Moussa Bagayoko, Sercan Çobanoğlu oldu.

Kamil Ahmet Çörekçi ve Okan Kocuk hakkında ceza tayinine yer olmadığı kararı alındı.