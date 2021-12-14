Dünya 'Pfizer aşısı Omicron'ı durdurdu' açıklaması! Rakam verdiler

'Pfizer aşısı Omicron'ı durdurdu' açıklaması! Rakam verdiler

Dünya

'Pfizer aşısı Omicron'ı durdurdu' açıklaması! Rakam verdiler

İki doz Pfizer aşısının, Omicron nedeniyle hastaneye yatışların yüzde 70'ini durdurduğu açıklandı.

14 Aralık 2021, Salı 13:01 Son Güncelleme:
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Koronavirüsün en yeni ve en tehlikeli olduğu düşünülen Omicron varyantına ilişkin, Pfizer'den açıklama geldi. Aşıların bu agresif varyanta karşı ne kadar etkili olduğu merak ediliyordu.

İki doz Pfizer aşısının, Omicron nedeniyle hastaneye yatışların yüzde 70'ini durdurduğu açıklandı.

Omicron ile yeniden enfeksiyon riskinin yüksek olduğu tespit edilirken, yeni varyantın Güney Afrika'daki vakaların yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu bildirildi.


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