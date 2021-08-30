Pfizer aşısı vurulduktan sonra hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'da bir kadın Pfizer'in Kovid-19 aşısını olmasının ardından hayatını kaybetti. Ölümün aşıyla bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Bağımsız Kovid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu (CV-ISMB), ölen kadının "muhtemelen" aşının nadir bir yan etkilerinden biri olan miyokardit (kalp kası iltihabı) sebebiyle öldüğünü söyledi.

Ayrıca, "aşılamanın ardından sonucu etkileyebilecek" başka tıbbi sorunlar olduğu da ifade edildi. Resmi ölüm nedeni ise henüz belirlenmedi.

Olay Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve ölümle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Yetkililer, kadının yaşı da dahil olmak üzere vakaya ilişkin başka ayrıntı açıklamadı.

Bu ölümün, Yeni Zelanda'da Pfizer'in Kovid-19 aşısıyla bağlantılı ilk vaka olduğunu belirten CV-ISMB, yaptığı açıklamada "Olumsuz Reaksiyonları İzleme Merkezi yakın zamanda aşılanmış kişilerin ölümlerine ilişkin başka ihbarlar almış olsa da bunların hiçbiri aşıyla ilgili olarak değerlendirilmemektedir" ifadelerine yer verdi.

Avrupa'daki düzenleyici kurumlara göre miyokardit, Pfizer ve Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının "çok nadir" bir yan etkisi.

CV-ISMB tarafından aşının faydalarının, herhangi başka bir riske göre çok daha fazla ağır bastığı da hatırlatıldı. Pfizer aşısının Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı korumada oldukça etkili olduğunun altını çizen Dr. Tait, "Pfizer'i Yeni Zelanda'da kullanma konusunda kendimize güveniyoruz" dedi.

Kurulun başkanı Dr John Tait, aşılamayla ilgili önemli ve ciddi yan etkilerin kapsamlı bir şekilde araştırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Dr. Tait, "Bu soruşturmadan elde edilen sonuçların geniş çapta erişilebilir olmasını sağlamak istiyoruz. Elde edilen bulgular, aşıya bağlı miyokardit riski hakkındaki bilimsel bilgiyi artırmak için yayımlanacak" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede şu ana kadar 3 bin 465 Kovid-19 vakası ve 26 ölüm kaydedildi.

Üç milyondan fazla aşı dozunun vurulduğu Yeni Zelanda'da, nüfusun yaklaşık yüzde 23'ü tam olarak aşılandı.

Kaynak: BBC Türkçe



