Dünya Pfizer aşısıyla ilgili son dakika! Yan etki oranı açıklandı

Pfizer aşısıyla ilgili son dakika! Yan etki oranı açıklandı

Dünya

Pfizer aşısıyla ilgili son dakika! Yan etki oranı açıklandı

Son dakika haberine göre, Pfizer'ın koronavirüs aşısının çocuklarda yan etkisinin olmadığı açıklandı. Alman aşısı Pfizer, vakalara karşı %100 etkililikle sonuçlandı.

31 Mart 2021, Çarşamba 14:36 Son Güncelleme:
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Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Pfizer'ın koronavirüs aşısının 12 - 15 yaş arasındaki 2.260 gönüllü çocukla yapılan denemelerde, semptomatik vakalara karşı %100 etkililikle sonuçlandığını ve ciddi yan etki görülmediğini açıkladı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, çocuklar için aşılamanın önümüzdeki okul yılından önce başlamasını umduğunu ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım onayı almayı planladıklarını söyledi.

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