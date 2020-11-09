Pfizer ve BioNTech, aşıyla ilgili şu ana kadar ciddi bir güvenlik endişesi bulunmadığını ve ay sonuna doğru ABD'den acil durum için kullanma izni almayı beklediklerini söyledi.

"Büyük gün"

Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla "Bugün, bilim ve insanlık için büyük bir gün" ifadelerine yer verdi. Bourla konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Enfeksiyon oranlarının yeni rekorlar kırdığı, aşırı kapasiteye yaklaşan hastaneler ve yeniden açılmaya çalışan ekonomilerle dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu zamanda, aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz."







