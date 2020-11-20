Dünya Pfizer/BioNTech aşısı için ödenecek fiyat belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısı için ödenecek fiyat belli oldu

Dünya

Pfizer/BioNTech aşısı için ödenecek fiyat belli oldu

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşma kapsamında 300 milyon doz aşı için ödeyeceği fiyat belli oldu.

20 Kasım 2020, Cuma 13:11 Son Güncelleme:
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Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 ile ilgili yeni gelişme yaşandı. AB'nin corona virüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.

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Koruma oranı açıklanmıştı

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

DHA

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