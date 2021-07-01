İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'de görülen ve buradan dünyanın dört bir yanında yayılan koronavirüs (Kovid-19) 4 milyona yakın kişinin canına mal oldu. Salgın ile bilim dünyası mesaisinin büyük bir bölümünü virüse yenmeye ayırdı. Koronavirüse karşı pek çok aşı geliştirildi Dünya genelinde uygulanan aşı sayısının 3 milyar barajını geçmesi ile tabiri cazisse tünelin ucundaki ışığı gördük.

Bilim dünyası şimdi hızla geliştirilen aşıları mercek altına alıyor. Ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech koronavirüs (Kovid-19) aşısından ise sevindiren bir haber geldi. Wall Street Jornal'da yer alan habere göre, uzmanlar mRNA teknolojisi kullanılan aşların daha iyi bir koruma sağladığını belirledi. Aynı habere göre, mRNA teknolojisi kullanılan koronavirüs aşılarının olanlar, koronavirüse yakalansalar bile vücutlarında çok daha az Kovid-19 virüsü taşıyorlar.

16 kişinin incelendiği araştırmaya göre, bu kişilerde virüs taşıma oranının yüzde 40 daha az olduğu belirlendi.

DELTA VARYANTINA KARŞI KORUMA

Geçtiğimiz günlerde yapılan başka bir araştırmada ise söz konusu aşının Delta varyantına karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Pfizer'ın İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, aşılarının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu duyurmuştu.

DSÖ tarafından da baskın hale geldiği konusunda uyarılar yapılan Delta varyantı konusunda Uğur Şahin'den de dün flaş bir açıklama gelmişti. BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı ve koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olan Uğur Şahin aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, 'Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok' demişti.



