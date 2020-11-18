Dünya Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95 koruma sağladı

Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95 koruma sağladı

Dünya

Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95 koruma sağladı

Pfizer/BioNTech'in aşısının son aşama sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı ifade edildi.

18 Kasım 2020, Çarşamba 15:06 Son Güncelleme:
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Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi. 

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Corona virüs aşısının etkinliğimim yaşi ırk ve etnik kökenlere genel olarak uyumlu olduğu açıklandı. Yan etkilerinin genellikle ılımlı olduğunu ve hızla ortadan kalktığı bildirildi. Koronavirüs aşısı içim ABD'de acil kuonayı başvurusunun günler içinde gerçekleşmesi planlanıyor. Bu yıl 50 milyon doz aşı üretimi. Gelecek yıl 1.3 milyar doz aşı üretimi bekleniyor.


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