Pfizer/BioNTech aşısında son dakika gelişmesi! Etkinlik oranı değişti…
Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili gelen son dakika haberine göre etkinlik oranında güncellemeye gidildi. Aşının yeni etkinliği yüzde 91 olarak açıklandı.
01 Nisan 2021, Perşembe 14:22 Son Güncelleme:
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Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre ortaya çıkan Kovid-19 varyantlarına bağlı olarak Pfizer/BioNTech aşısının etkinlik oranında güncellemeye gidildi. Aşının yeni etkinliği %91 olarak açıklandı.
Aşının koruyuculuğunun en az 6 ay sürdüğü bildirildi.
Öte yandan aşının , B1351 adı verilen Güney Afrika varyantında da yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.
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