Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs salgınına teslim olan dünya son zamanlarda ise Omicron ile boğuşuyor.

Kısa sürede onlarca ülkede baskın tür haline gelen varyantın aşılara karşı daha dirençli olduğu şüphesi ile pek çok ülkede 3. doz kararı verilmiş durumda.

Varyanta karşı kolları sıvayan ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Şirketin CEO'su Albert Bourla, Omicron'a karşı korumayı amaçlayan Covid-19 aşısının yeni bir versiyonunu üretmeye başladıklarını açıkladı.

YENİ AŞI MART AYINDA HAZIR OLACAK

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Bourla, yeni aşının bu yılın mart ayında hazır olacağının altını çizdi.

Pfizer ayrıca, aşının Omicron'a karşı verdiği tepkiye dayalı olarak, BioNTech ile ortaklaşa geliştirilen mevcut aşı formülünü iyileştirmek için çalıştığını söyledi.

Bir şirket sözcüsü CBS MoneyWatch'a yaptığı açıklamada, gerekli görülmesi haline mevcut aşıyı güncelleyebileceklerini belirtti.