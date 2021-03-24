Dünya Pfizer'dan koronavirüs hastalarına oral yolla verilebilecek ilaç!

Pfizer'dan koronavirüs hastalarına oral yolla verilebilecek ilaç!

Dünya

Pfizer'dan koronavirüs hastalarına oral yolla verilebilecek ilaç!

Koronavirüs aşısında ilk onayı alan aşı üreticisi Pfizer, koronavirüs hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirmeye başladı.

24 Mart 2021, Çarşamba 07:47 Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı onay alan ilk aşının üreticisi Pfizer, COVID-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirilmeye başlandığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada ilk laboratuvar çalışmalarında potansiyel vaat eden sonuçlar alındığı bildirildi. Virüsün hücrelerde çoğalmasını engellemesi beklenen ilacın, HIV ve Hepatit C gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu söylendi. Şirket ayrıca erken evre koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir başka ilaç üzerinde çalışıldığını da bildirdi.


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