PGT yönteminden kimler faydalanabilir?

Genetik inceleme yöntemiyle embriyoya genetik tanı yapılarak 38-42 yaş arası hastalarda yaş faktörünün etkisi ortadan kalkabilir. Böylece gebelik başarısı 35 yaş altı tüp bebek başarısı ile aynı seviyeye gelebilir.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT), embriyo transferi öncesi embriyolardan hücre örneği alınarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlemde elde edilen embriyolarda yapılan genetik incelemelerle, doğacak bebekteki sayısal ve yapısal kromozom bozuklukları, talasemi ve kistik fibrozis gibi tek gen hastalıkları belirlenmektedir.

Doğacak bebekler genetik hastalıklardan korunabilir

Embriyoların genetik testi yapılarak, anne adaylarına yalnızca genetik yapısı sağlıklı olan embriyoların transferi yapılır. Böylece anormal gebelik oluşumu önlenir ve sağlıklı bebek doğumları sağlanır. Tüp bebek tedavisinde gerçekleştirilen genetik uygulamalar sayesinde, çoğul gebelik ihtimali, düşük riski ve gebeliğin tıbben sonlandırılma ihtiyacı azalmaktadır.

PGT ile tüp bebek uygulanmasıyla başarı şansı artmaktadır. Bebeğin sağlıklı olmasının yanı sıra gebeliğin kendisi de daha başarılı geçmektedir. PGT embriyolarınıza, size ve bebeğinize zarar vermeyen bir testtir.

Test 9. haftadan sonra uygulanabilir

Genellikle bu tür testler 9. gebelik haftasından sonra yapılmaktadır. Doğruluk oranının artması ise anne kanında bulunan bebeğe ait fonksiyonların zamanla gelişimine bağlıdır. 11-14 hafta arası en erken yaptırılan test olan 2’li tarama testine göre, prenatal tanı testi daha erken zamanda yaptırılabilir. Bu durum testin önemli bir avantajı olarak karşımıza çıkmaktadır.











