Philippe Clement: Ryan Donk eve geri döneceği için mutlu

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, 2009-2013 sezonları arasında Belçika'da Club Brugge forması giyiyordu. Donk 4 sene boyunca forma giydiği Brugge'dan Kasımpaşa'ya, Kasımpaşa'dan da Galatasaray'a transfer olmuştu.

Club Brugge'ün teknik direktörü Clement, Ryan Donk'tan bir mesaj aldığını ve Donk'un kendisine eve yeniden geleceği için mutlu olduğunu söylediğini belirtti. Clement, sözlerine "Galatasaray'da oynayan çok iyi bir oyuncu tanıyorum. O da Ryan Donk... Eve yeniden geleceği için çok mutlu. Grup aşaması için şu anda bir şey söylemek zor. 3'üncülük için Galatasaray'la mücadele edeceğiz. Diğer maçlarda da mümkün olduğunca fazla puan toplamaya çalışacağız" diyerek devam etti.





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