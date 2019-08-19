Alman temsilcisi, bir sezonluk anlaşma uyarınca, kiralama bedeli olarak 8,5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Bayern Münih, 120 milyon Euro'luk satın alma önceliğine sahip.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, "2019/20 sezonunda Bayern Münih'e kiralandı. Bu anlaşma çerçevesinde Alman kulübü futbolcunun maaşının yanı sıra 8.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek ve 120 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip olacak." ifadelerine yer verildi.