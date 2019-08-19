Philippe Coutinho resmen Bayern Münih'te!

İspanya La Liga devi Barcelona, Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'yu Bayern Münih'e kiralandığını duyurdu

19 Ağustos 2019, Pazartesi 11:18
A A
Philippe Coutinho resmen Bayern Münih'te!

 Alman temsilcisi, bir sezonluk anlaşma uyarınca, kiralama bedeli olarak 8,5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Bayern Münih, 120 milyon Euro'luk satın alma önceliğine sahip.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, "2019/20 sezonunda Bayern Münih'e kiralandı. Bu anlaşma çerçevesinde Alman kulübü futbolcunun maaşının yanı sıra 8.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek ve 120 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip olacak." ifadelerine yer verildi.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...