Philips, 144 Hz yenileme hızına sahip oyun monitörünü duyurdu

Oyun oynamak için iş amaçlı tasarlanmış bir monitör kullanmak birçok sorunu da beraberinde getirebiliyor. Bunların başında da sınırlı yenileme hızları ve değişken kare hızları geliyor. Birçok kullanıcının oyun için bu tür bir monitörü kullanmasının nedeni tamamen maliyet. Çünkü içinde 'oyun' kelimesi olan birçok şeyin fiyatı bir anda artabiliyor. Philips 242E1GAJ ise fiyat/performans monitörü olarak piyasaya sürüldü.

Oyun oynamak için 24 inç paneller, oyun oynamak için büyüklük açısında alt sınırda. Buna ek olarak ekranın tasarımcıları, pratik bir çözüm sunmak için burada 1080p çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı kullandı. USB hub veya HDR desteği burada yok. Ayrıca, HDMI ve DisplayPort olmak üzere yalnızca iki video girişiniz var. PC'niz ve oyun konsolunuz için uygun. Ancak ekstradan bir canlı yayın sisteminiz varsa bu sınırlama biraz sinir bozucu olabilir.

Tasarım anlamında bu monitör oyun diye bağırmıyor, aslında daha çok normal bir monitör gibi görünüyor. Ses 3W hoparlörler tarafından sağlanıyor veya HDMI ile bağlıysanız 3,5 mm ses jakıyla kulaklığınızı kullanabilirsiniz.

Ekran eksi 5 ila 20 derece arasında eğilebiliyor. Ancak standın kendine özgü dönme işlevi yok. VESA 100 deliklerine sahip olduğundan ekranı ayarlanabilir bir montaj aparatına monte edebilirsiniz.

Performans anlamında VA teknolojili paneller sağlam görüş açılarına ve iyi renk doygunluğuna sahip. Bu monitörde de ikisi mevcut. Oyuncular için ideal çözünürlük olarak 1440p yerine burada 1080p tercih edilmiş. Daha az güçlü GPU'lara sahip olanlar veya entegre video çipleri kullananlar için aslında bu ideal.

144 Hz yenileme, daha akıcı bir oyun deneyimi için ideal. Bu, FreeSync işlevselliği ile de geliştirilmiş. 350 nit'e kadar parlaklık sunduğundan, parlaklık seviyesi de gayet iyi.

Monitör resmi olarak NVIDIA tarafından G-SYNC uyumlu olarak onaylanmamış olsa da, FreeSync'i DisplayPort üzerinden uyumlu GeForce GPU'larla kullanabilirsiniz. Bu sayede yırtılma olmadan oyun içinde değişken yenileme hızları elde edebilirsiniz. Bununla birlikte 1 ms’lik MPRT etkili bir şekilde iz bırakma ve hareket bulanıklığını ortadan kaldırıyor.

Ekran sRGB’nin % 100’ünü, AdobeRGB’nin % 89’unu ve DCI-P3 ‘ün % 92’sini karşılayabiliyor. Bu sayılar biraz daha yüksek olsaydı, ekran renk doğruluğuna ihtiyaç duyanlar için de faydalı olabilirdi. Ancak yine de birçok yaratıcı kullanıcı için yeterince iyi.

Sonuca bağlayacak olursak, bilgisayarını video içeriklerini izlemek, internete ve ofis uygulamalarına göz atmak için kullanan ara sıra bir oyuncu için Philips 242E1GAJ’nin uygun bir model olduğu söylenebilir.