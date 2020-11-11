Philips, 172B9TL ve 242B9TL monitörlerini piyasaya çıkarttı

Yeni monitörlerde SmoothTouch özelliği bulunuyor, bu da ekranın, akıcı tepki için “10 noktalı dokunma teknolojisi” (projected capacitive 10-point touch technology) kullandığı anlamına geliyor. Cam kaplama çizilmeye karşı 7H’e kadar dayanıklılık sunuyor.

Ekran, parlamayan kaplaması (AG olarak kısaltıldı) sayesinde saf renkleri ön plana çıkarabiliyor. Böylece dokunmatik monitör ekranında yansımalar azaltılmış oluyor ve iç ortamlarda ya da monitöre ışığın doğrudan geldiği ortamlarda şart olan, daha fazla görüntüleme rahatlığı için ek bir mat film gereksinimini ortadan kaldırıyor. Üstelik Philips’in bu ekranları, su ve toz direnci için (sadece önde) uluslararası IP65 derecelendirmesini de karşılıyor. Böylece, su sıçramalarına ve kullanım sırasında gerçekleşebilecek toza karşı bir koruma sağlanmış oluyor.

İki yeni monitörde de genel dijital bağlantıyı sağlayan bir HDMI portu, yüksek hızlı veri iletimi için iki USB 3.1 portu ve bir DisplayPort bağlantısı bulunuyor. Bu dokunmatik monitörler, bazı gereçler ile birlikte de kullanılabilir: Kullanıcının parmakları, iletken bir kumaş ya da lastikten yapılmış pasif bir stylus kalem ve bazı eldivenler.

17 inç'lik ve 24 inç'lik dokunmatik monitörler ayrıca Z-tipinde bir yapıya sahip Philips SmartStand ile, hem akıcı bir eğme ve yükseklik ayarı hem farklı ergonomik pozisyonlar için katlama kapasitesi, aynı zamanda da maksimum esneklik için VESA montajı sunuyor.

Her iki model de renkleri ve arka aydınlatma yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayan, tescilli teknoloji SmartContrast ile donatılmış. Ayrıca Philips 242B9TL modeli, Full HD 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip. Ancak görsel kalitenin, gözler için en yüksek konfor ile sunulması şart. İşte bu nedenle, bu modellerde, kısa dalga boyundaki mavi ışık emisyonunu azaltmak için geliştirilmiş LowBlue Modu ve daha rahat bir görüntüleme için titreşimi ortadan kaldıran Flicker-Free teknolojisi de bulunuyor.





MMD, yeni modellere ek olarak, önceden piyasaya çıkartılmış dokunmatik ekranların (242B9T, 222B9T, 172B9T ve 162B9T) yeni versiyonlarını da piyasaya çıkartıyor. Bu yeni versiyonlar şimdi ayaksız bir şekilde sunuluyorlar. Bu modeller, sabit kurulumlar için VESA montajını kullanmak isteyenler için iyi bir seçenek. Böyle kullanıldığında, bu modeller çevre dostu seçenekler olarak karşımıza çıkıyor, çünkü kullanılmayacak olan ayağı atmaya gerek yok. Bu da, esnekliği artırıyor, müşterilerin ve iş ortaklarının bütçelerini optimize etmeye de yardımcı oluyor. Philips 242B9TN, 222B9TN, 172B9TN ve 162B9TN modelleri, şu anda sırasıyla 408 dolar, 350 dolar, 385 dolar, 291 dolar tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden piyasada bulunabilir.





Philips 172B9TL ve Philips 242B9TL ise sırasıyla 432 dolar ve 467 dolar fiyat etiketine sahip.



