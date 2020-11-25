Philips 241E1SCA monitör inceleme – Uygun fiyat, şık tasarım

Aylardır devam eden COVID-19 salgınına rağmen, işler hala devam ediyor ve bazılarımız işlerin her zamanki gibi devam etmesi için evden çalışıyoruz. Elbette kendi iş istasyonunuzda, ya da günlük işleriniz için şirket tarafından sağlanan bilgisayarda veya bir dizüstü bilgisayarda çalışanlar için ekstra monitör kesinlikle işe yarayacaktır.

Philips 241E1SCA genel olarak temiz ve minimalist bir tasarıma sahip. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanıyor.

Piyasadaki oyun monitörleri kadar süslü değil, ancak çalışma masanız için şık bir kurulum arıyorsanız, buradaki tasarım, ofis veya ev için harika görünüyor.

Panele daha yakından baktığınızda, detaylı görebilirsiniz. Ön taraftaki panel, kalın çerçevelerle örtülmemiş. Bu tasarımla teknik olarak çerçevesiz bir monitör diyebilirsiniz ama monitörde hala görünür siyah kenarlar var.

Kontrol düğmeleri burada oldukça standart ancak görevleri yerine getirmek için fazlasıyla yeterli.

Philips 241E1SCA, AOC 24G2 veya 27G2 gibi oyun monitörlerinde göreceğiniz gibi süslü, çoklu ayarlanabilir bir standa sahip değil. Buradaki monitör standı, tasarım açısından oldukça basit. Makul bir tutuş sağlamak için her köşesinde lastik pedler bulunan kare şeklindeki metal çerçeve tabanı, masadaki titreşimi azaltabiliyor.

Standın arkasında, her şeyi düzenli tutmak için kablo yönlendirmede kullanılabilecek boşluk da var.

Ekranı eğmek, burada alacağınız tek ayar seçeneği. Daha fazla ayarlama seçeneğine ihtiyacınız varsa, bu monitörde desteklenen 3. taraf monitör sehpası veya monitör kolu satın alabilirsiniz.

Monitör, stantta bulunmayan başka ayarlamalara ihtiyaç duymanız durumunda, VESA montaj (100 mm x 100 mm) desteğiyle birlikte geliyor. Bu kesinlikle kurulum için ek bir maliyet ancak bu monitörde en azından VESA montajını görmek güzel.

Monitörün arkasında yaygın olan HDMI ve VGA girişleri yer alıyor. Bu, hala DVI-D ve VGA kullanan eski sistemler için iyi. VGA eski olabilir, ancak bazı kullanıcılar için, özellikle de yalnızca VGA çıkışını destekleyen eski dizüstü bilgisayarlarla evden çalışanlar için hala çok kullanışlı.

OSD tasarımı, süslü bir 'oyun monitörü'dekilere kıyasla oldukça basit ve doğrudan konuya giriyor. Renk ve parlaklık ayarları, giriş seçimi, dil veya LowBlue modu seçeneklerinin çoğuna OSD'den erişilebilirsiniz. SmartImage, Philips 241E1SCA’nın öne çıkan özelliklerinden biri ve Philips'e göre farklı amaçlar için optimum renk profilini elde etmek için ince ayar yapılmış.

Yıllarca çift monitör kurulumu üzerinde çalıştıktan sonra, tek ekranlı bir dizüstü bilgisayarda çalışmayı kabul edebileceğim tek zaman, kendi istasyonum dışında çalıştığım zamandır. Hepimizin içinde bulunduğu mevcut durumda, ikincil bir monitör işlere çok yardımcı olabilir. Çünkü ekstra yazıları veya takip ettiğim siteleri ana ekranın dışında tutmak, düzenli ilerlemek adına mantıklı bir adım olabilir.

Monitör, varsayılan olarak mavimsi beyaz bir tonla geliyor. Bu, gözleriniz renklere çok duyarlıysa bazıları tarafından fark edilebilir. Günümüzde gördüğümüz monitörlerin çoğu gibi, Philips 241E1SCA da LowBlue modu olarak bilinen benzer bir işleve sahip. Bu, ekranı daha rahat, daha sıcak bir sarımsı renk tonuna ayarlamanıza olanak tanıyor. Burada arka ışık kanaması yaygın değil.

Renk doğruluğu, yaratıcı çalışmalar için çok önemli olan bir konu. Şu anda incelediğimiz ürünler için fotoğrafları düzenlemek söz konusu olduğunda ise IPS panelli monitörlere epey güveniyoruz. Philips'e göre 241E1SCA, NTSC % 87 ve sRGB% 102'lik bir renk gamına sahip.

Renklerin, ana iş istasyonumda kullandığım diğer yüksek fiyatlı IPS panel monitörle tam olarak aynı olmadığını fark etsem de Philips 241E1SCA, fotoğraf düzenleme için oldukça makul bir renk doğruluğu sunmayı başarıyor.

Philips 241E1SCA aynı zamanda, AMD Freesync desteğiyle birlikte geliyor. Ancak 75Hz desteklenen en yüksek yenileme hızı. Bu, hızlı tempolu oyunlar için onaylanmış 144Hz oyun monitörleriyle karşılaştırıldığında harika değil. Bununla birlikte FHD’de 75Hz, 144Hz'lik bir monitöre gidecek bütçesi olmayan kullanıcılar için yine de faydalı olacaktır. Çünkü performans farkı bir dereceye kadar hala fark edilebilir.

Gamer 2 renk profili, yaptığımız tüm testlerde, yani video izlemek, fotoğrafları düzenlemek ve oyun oynamak için en iyisi. Profillerin geri kalanı Gamer 2 kadar iyi görünmediğinden, mümkünse çok amaçlı kullanım için bu profille ilerlemenizi tavsiye ederim.

Sonuca bağlayacak olursak

Philips 241E1SCA, fiyatına göre oldukça dengeli ve çok amaçlı bütçe dostu bir IPS monitör. Tek şikayetim, daha önce incelediğimiz bazı Philips modelleriyle hemen hemen aynı özelliklere sahip olması. Bunun çok öznel bir şey olduğunun farkındayız ama bizim için Gamer 2, muhtemelen en iyi çok amaçlı profildi. Philips'in yerleşik renk profilleri için bir nedeni olabilir, ancak renk profillerinin geri kalanı bize doğru gelmedi.

Benzer fiyat aralığında çok sayıda monitör var. Ancak Philips 241E1SCA muhtemelen iyi bir IPS panel, şık tasarım ve giriş seviyesi bir bütçe oyun monitörünün özellikleriyle birlikte gelen çok az seçenekten biri. Bu monitörde fantezi 144Hz yenileme hızı veya son derece doğru renkler elde edemezsiniz. Ancak sahip olduğu kalite ve özelliklere bakarsak, fiyatından çok fazla şikayet edemeyeceğiniz adil bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. 144 Hz IPS panel sizin için olmazsa olmaz değilse Philips 241E1SCA modelini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Philips 241E1SCA modeline yaklaşık 1085 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Artıları

Çoklu monitör kurulumu için kullanışlıdır

İyi renk gamı ​​kapsamı

Hafif ve taşıması kolay

VESA montaj desteği

AMD FreeSync desteği

Uygun fiyat

Eksileri

Yükseklik ayarın ve döndürülebilir ekranı desteklemiyor

Gamer 2, gerçekten iyi görünen tek yerleşik renk profili















