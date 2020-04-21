Philips 248E9QHSB inceleme - Uygun fiyata kavisli monitör

Philips 248E9QHSB, Philips'in E serisi ürün ailesinde bulunan monitörlerinden biri. Aynı zamanda Ofise veya eve kavisli yapıda orta boy bir ekran satın almak isteyenler için uygun bir model. Boyutu ne kadar derseniz, 24 inç. Masanızda çok fazla yer kaplamadan durabilir.

Burada temel kullanım göz önüne alındığından bazı kısıtlamalara da gidilmiş. Bu nedenle monitörde herhangi bir hoparlör ve USB noktası yok. Görüntü aktarımı noktasında sadece HDMI 1.4 portu ile VGA girişi mevcut.

Kıvrımlı olmasına ek olarak ince çerçevelerin kullanılması da güzel bir detay olmuş. Ekranın yükseklik ayarını yapamıyorsunuz ancak öne ve arkaya doğru -5 ila 20 dereceler arasında eğebiliyorsunuz. Monitörün menü ayarını ise arkasında yer alan joystick ile yapabilirsiniz.

Gelelim teknik özelliklerine, monitör 1920x1080 piksel çözünürlük, 75 Hz tazeleme hızı ve 16:9 görüntüleme oranı sunuyor. Panel tipi olarak ise VA LCD'nin tercih edilmiş.

Bunun dışında griden griye tepki süresi 4 ms. Bu değer ortalama denebilir. 250 kandela parlaklık ve 3000:1 kontrast oranı da monitörün diğer sundukları arasında yer alıyor.

AMD FreeSync teknolojisi sayesinde hemen hemen her kare yumuşak bir şekilde ekranda ilerliyor.

LED IPS teknolojisi, 178 derecelik geniş görüntüleme açısından yararlanmanıza, ekranı neredeyse her açıdan izlemenize ve daha hassas görüntüler ve renkler elde etmenize olanak tanıyor.

Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Ancak bu monitörün profesyonelden ziyade temel ev kullanımları ve standart ofis uygulamaları için uygun olduğunu da belirtelim.

LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltıyor.

Ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceği kanıtlanmış bir durum. LowBlue Modu ayarı ise zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltıyor.

Sonuca bağlıyorum

Philips 248E9QHSB, mevcut uygun fiyatlı 24 inçlik monitörler arasında en iyiler biri. Monitör özellikle geniş bir renk alanını temsil ediyor. Film izlemek veya fotoğraf düzenlemek için ideal olan doğal ve doğru renk sunumu da sağlıyor.

FreeSync desteğiyle de AMD ekran kartı sahibi olanlar için uygun bir seçenek ama oyuncular için biraz fazla yavaş kalabilir. Özellikle eSpor alanında yeterince hızlı değil. Diğer eksi yanları ise hoparlör ve USB hub'ı yok.

Uygun fiyatlı kavisli monitör arayanlar Philips 248E9QHSB modeline bakabilir. Fiyatı ise ortalama 975 TL.

Artıları

Yansıma önleyici ekran sayesinde ışık ve yansımalardan rahatsız olmazsınız

Duvara asabilirsiniz.

Kavisli tasarım, daha yoğun bir renk temsili sağlayan panoramik bir efekt oluşturuyor

Eksileri

Bu monitörde müzik çalmak veya filmlerin sesini duymak için entegre hoparlörler yok