Philips 276C8 monitörünü piyasaya çıkardı

27 inçlik Quad HD bu monitör, günümüz tüketicisinin bilgisayar başında geçirdiği her saniyenin keyfini çıkarması için gereken her şey ile donatıldı. Şık, çerçevesiz estetiğinden USB-C bağlantısına ve muhteşem görüntü kalitesine kadar Philips 276C8, tasarım ve performansın ideal bir karışımını sunuyor.

Tasarım söz konusu olduğunda, Philips 276C8 gerçekten büyüleyici. Neredeyse hiç çerçevesi olmayan, kenarsız Sıfır Çerçeve görünümü yalnızca estetik açıdan cazip değil, aynı zamanda da daha büyük görüntünün faydasını ve daha geniş bir çalışma alanını sunuyor. Bir yandan da çoklu monitör kurulumlarında pürüzsüz geçişi kolaylaştırıyor. Monitör aynı zamanda inanılmaz ince, sadece 6.1 mm kalınlığında ve bütün çalışma ve yaşam alanlarının tüm biçimlerini tamamlayan, çekici, çağdaş bir görünüm sunuyor. Monitörün ince, şık paneli ve geometrik ayak tasarımı ona, tasarımın ve iş dünyasının en iyisine verilen, 2018 Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandırdı.

Philips 276C8 3D grafiklerden, fotoğrafçılığa, filmlerden ofis uygulamalarına ve çok daha fazlasına kadar göz alıcı görüntüler sunan bir dizi yenilikçi teknolojiye sahip. CrystalClear QHD 2560x1440 çözünürlük her görüntüyü hayata taşıyor. IPS paneli geniş görüntüleme açıları sunuyor ve renk doğruluğunu artırıyor. Ayrıca Ultra Wide-Color teknolojisi ile donatılan bu monitör, daha zengin, daha canlı bir sonuç için sıradışı geniş yelpazede renkler sunuyor. Üstelik oyun hayranları için, bu monitörde ipeksi pürüzsüzlükte, bozulma içermeyen oynanabilirlik için AMD FreeSync teknolojisi ve hızlı tepki süresi bulunuyor. Kullanıcıların Philips 276C8 monitörünün keyfini görüşün etkileneceğinden korkmadan çıkarabilmeleri için, monitör aynı zamanda LowBlue Modu ve EasyRead teknolojisi gibi kullanıcıların esenliği düşünülerek hazırlanmış pek çok özellik de sunuyor.

Günümüzün çoklu görev yürüten tüketicileri için Philips 276C8 yenilikçi özellikler ile donatılmış, güçlü, zaman tasarrufu sağlayan bir ortağı temsil ediyor. Bu özellikler arasında göze en çok çarpan, güç teminli USB-C (Power Delivery). Böylece kullanıcılar USB 3.2 yüksek hızlı veri iletiminden yararlanıp yüksek çözünürlüklü görüntüler izleyebilir, uyumlu diz üstü bilgisayarlara doğrudan monitörden güç verip onları şarj edebilir, üstelik bunların tamamı tek bir çevrilebilir USB-C kablosu ile mümkün. Bundan daha basit ne olabilir ki?

Philips 276C8 monitörün yurt dışı satış fiyatı ise 406 dolar.







