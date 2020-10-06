Philips 328E1 inceleme: Günlük kullanım için 4K monitör

Philips 328E1, çok sadece ve minimalist bir tasarım ile geliyor. Bu da onu hangi kurulum için kullanırsanız kullanın göze batmamasını sağlıyor. Oyun ya da ofisiniz için konumlandırdığınızda güzel tasarımı sayesinde her masanın üzerinde güzel duruyor. Cihazın kasası siyah renkte olsa da toz sorunu yok. Leke ise bazen görülüyor. Cihazın dış tarafı çerçevelerden arındırılmış ve çok hoş bir deneyim sunuyor.

32 inç büyüklüğünde ve kavisli bir model olduğu için masanızda yer açmanızda fayda var. Eğer alanınız dar ise almadan önce ölçüm yapmak sizin için daha iyi olabilir. Duvara monte etmek de bir seçenek, fakat kavisli bir ekran olduğu için kenar taraflarında daha fazla çıkıntı (duvar ile monitör arasında) oluşabilir.

Ürün kalitesine baktığımızda, sağlam ve güvenilir bir hissiyat bırakıyor. Kullanılan plastik malzeme çok ince ya da kötü değil Ayrıca cihazın etrafında yaptığım incelemeler sonucunda herhangi bir kozmetik darbe veya hataya rastlamadım. Ayak kısımları masaya tam oturmasına rağmen bazen sallanabiliyor ama masaya çok kuvvet uygulamadığınız sürece bu büyük bir sorun değil.

328E modelinde muadillerine nazaran joystick yerine OSD tuşlar kullanılmış. Alt çerçeveye baktığımızda her birinin görevi anlatılacak şekilde logoları koyulmuş. Karanlık bir ortamda kullanırken tuşları bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Phillips, bu monitörü fiyat performans monitörü olarak tasarladığı için bu tür özelliklerden kısması normal.

Bağlantı noktalarına baktığımızda, 328E1 bizim için en uygun şekilde donatılmış. Minimal bir yapıya sahip olduğu için her şey kullanıcının en çok kullandığı şeyler üzerine kurulmuş, o yüzden de USB port gibi ekstralar burada maalesef yok. DisplayPort 1.2a ile bu monitörü bilgisayarınızı bağlayabilir, diğer iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ile oyun konsollarınızı burada görüntüleyebilirsiniz. Ses giriş ve çıkışı içinde 3.5 mm jak girişi de mevcut.

Ayrıca, Philips 328E1’in kasasında günlük işlerinizi yaparken kullanabileceğiniz 3 watt gücünde bir çift hoparlör bulunuyor. Yüksek kaliteli olduklarını söylememem ama günlük işlerinizi yaparken arka tarafta çalan müziği dinleyebilirsiniz. Ses düzeyi makul yüksekliklere çıkabiliyor, fakat sesi yükselttikçe özellikle 60’ın üzerinde bozulmaya başlıyor.

PERFORMANS

Philips 328E1, 3840 x 2160 çözünürlüğe, 60 Hz yenileme hızına ve 4 ms yanıt süresine sahip 32 inçlik VA paneli kullanıyor. Bu özellikler onu sadece bir ofis monitörü değil aynı zamanda bir oyuncu monitörüne de dönüştürüyor.

Philips 328E1’in 32 inç boyutu, pikseller çok sıkı olmadığı için 4K çözünürlükte daha iyi performans veriyor. Kullanıcıların monitörü kullanırken özel ölçeklendirme yapmasına gerek kalmayacak çünkü geniş ekranın sağladığı boyutlar sayesinde 4K çözünürlükte daha doğal bir görüntü elde edebiliyorsunuz.

Philips 328E1'in en dikkat çeken özelliklerinden biri, 2570: 1 oranını biraz aşan kontrast değeri. Güzel bir ayarlama yapmak isterseniz parlaklığı orta düzeylerde tutmanızı öneririm. Ekran, ufak bir siyah parlaklık sağladığı için karanlık sahneler göze çok daha iyi geliyor.

Arka ışığı ekranın kendi ayarlamasını istiyorsanız, Phillips’in SmartContrast özelliğini kullanabilirsiniz. Ekranı düzenli olarak ince ayar yapmak istemiyorsanız çok kullanışlı bir özellik, fakat bazen yanlış ayar yapabildiği de oluyor. Bazen ışığı çok yükseğe alabildiği için dikkatli kullanılmasında fayda var.

Philips 328E1’deki VA paneli kullanırken hızlı hareketlerde bir miktar hareket bulanıklığı da gözlemledim. Bu VA panellerin genelinde olan bir durum. Cihazın SmartResponse özelliğini kullanarak bu problemi halledebilirsiniz. Philips 328E1, aynı zamanda 48 Hz ila 60 Hz aralığına sahip bir FreeSync monitör. Buna ek en yeni Nvidia sürücülerini kullanan G-Sync ile de bu cihazı kullanabilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum

Günlük kullanım için 4K çözünürlüğe sahip geniş, kavisli bir ekran istiyorsanız Philips 328E1 harika ve pratik bir seçenek. Oyun performansı ve görüntü kalitesi gayet iyi, bu nedenle ürünü birçok farklı alanda kullanabilirsiniz. Daha agresif bir tasarıma sahip olmasını isterdim, fakat bütçe dostu bir 4K monitör olduğu için maalesef yapılamamış.

Ekran kartınızın Nvidia ya da AMD olması fark etmeden hem FreeSync, hem de G-Sync’i kullanabiliyorsunuz. Tüm bunları yapabileceğiniz Philips 328E1 modeline 4 bin TL’ye sahip olabilirsiniz.



