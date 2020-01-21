Philips 43 inç kavisli yeni monitörünü piyasaya sürdü

Philips 439P9H finans, bankacılık ve diğer B2B sektörlerinde çalışanlara her gün en iyi performansı sunmaları için gereksinim duydukları bütün kapsamı sunuyor. Geniş, 32:10 SuperWide formatı ve 3840 x 1200 çözünürlük ile, bu model iki adet 16:10 yüksek performans monitörünün yerine geçebilir, böylece hem kablo yayıntısını azaltır hem de zaman ve yer tasarrufu sağlar. 1800R kavis, kullanıcının izleme alanını genişletmek, dikkatinin dağılmasını azaltmak ve yan görüş alanına girmek için tasarlandığından, optimal görüntüleme konforu sağlarken bir yandan da kapsayıcı, zarif bir sürükleyicilik etkisi ile de konsantrasyonun yoğunlaşmasına fayda sağlar. MultiView teknolojisi ve MultiClient Integrated KVM anahtar ile donatılan Philips 439P9H aktif ikili bağlantıyı ve görüntülemeyi mümkün kılarak kullanıcıların eş zamanlı olarak çoklu cihazlar ile çoklu görev yürütmelerine olanak tanır. Ayrıca VESA sertifikalı DisplayHDR 400, gerçekten ufuk açıcı bir görüntüleme deneyimi için olağandışı parlaklık, renkler ve kontrast da sunar. Üstelik oyun seven kitle için de, Adaptive Sync teknolojisi iştah açıcı akıcılıkta, hızda, bozukluk içermeyen bir oynanabilirlik sağlıyor.

Güç kaynağı da olan dahili bir USB-C kenetleme istasyonuna sahip bu monitör, geniş yelpazede rahat birtakım işlevsellikler sunuyor, üstelik tek bir ince ve çevrilebilir USB-C konektörü ile. Tuş takımı, fare ve RJ-45 Ethernet kablosu gibi çevre birimleri monitörün kenetleme istasyonuna doğrudan takılabilir. Ayrıca bir dizüstü bilgisayar da yüksek çözünürlüklü videolar, süper hızlı veri iletimi ve şarj için monitöre bağlanabiliyor

Philips 439P9H konforu artıran birçok özellik ile donatıldı. Artık profesyoneller uzun saatler boyunca çalıştıklarında bile sağlıklarının emin ellerde olduğunu bilecekler. LowBlue Modu gözlerin yorulmasını engeller, EasyRead modu hoş, kağıt gibi bir okuma deneyimi sunar, yüz tanıma teknolojili Windows HelloTM pop-up webcam güvenli bir giriş sağlar. Sağa sola dönüp eğilebilen, yüksekliği ayarlanabilir ayak ve VESA montajı rahat bir görüntüleme pozisyonunu garantiliyor.

Philips 439P9H monitörün fiyatı ise 1086.69 dolar.