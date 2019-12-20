Philips Hue Play inceleme: Odanızın havasını renklendirin

Philips Hue akıllı aydınlatma seçenekleri uzun süredir piyasada. Ancak Hollandalı şirket, evinizi ve bahçenizi yeni şekillerde aydınlatmak için bu cihazlarına yeni bir tane daha ekledi. Artık pek yeni değil ama. Bu ise Hue Play.

Zarif iç mekan lambaları, ışık şeritleri ve diğerlerinin yanı sıra Philips Hue, yeni bir şekle sahip, bar şeklinde de diyebiliriz. Bu sayede farklı şekillerde kullanılabiliyor.





Hem ikili hem de tekli satışa sunulan bu kompakt renkli lamba, duvarınızı 16 milyon renk seçeneğiyle boyuyabiliyor. İsterseniz TV’nizin ya da monitörünüzün arkasına da monte edebilirsiniz.

Tabii ki, renkli TV arkaplanları oluşturmak Philips için yeni bir şey değil. 2004 yılında piyasaya sürülen Ambilight TV sahipleri, böyle bir özellikten uzun yıllar yararlandılar, yararlanıyorlar da. Bu TV'lerin arkasına gömülü olan LED'ler, ekran eylemiyle eşleşen renklerle duvarlara ışık yansıtıyor.

Philips bunun “daha ​​sürükleyici bir görüntüleme deneyimi” yarattığını idda ediyor. Çoğu Ambilight TV sahipleri de böyle düşünüyor. Hue play ise Ambilight deneyimi olmayan ve bunu yaşamak isteyenler için harika bir fırsat olabilir.

Peki gelelim fiyatına tekli Philips Hue Play’e piyasada 510 TL'ye sahip olabilirsiniz.

ARTILARI

Kompakt donanım

Çok yönlü montaj seçenekleri

Duyarlı aydınlatma değişikliklerini sağlayan düşük gecikme süresi

Müzik, video ve oyunlarla birlikte çarpıcı efektler

EKSİLERİ

Zor büyük ekran kurulumu

Tutarsız PC oyun deneyimi

Akıllı TV'ler, oyun konsolları için entegre destek eksikliği