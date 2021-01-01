Philips Hue Signe detaylı inceleme - Akıllı dekoratif zemin ışığı
Philips’in akıllı dekoratif zemin lambederi Hue Signe'yi sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Philips Hue Signe, bağımsız bir ışık olarak ya da Hue Bridge bağlantısı ile akıllı aydınlatma sisteminizin bir parçası olarak çalışabiliyor. Onur Binay/posta.com.tr
01 Ocak 2021, Cuma 13:22 Son Güncelleme:
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Philips Hue Signe, size ışık yerleştirme konusunda standart bir Philips Hue ampulden daha fazla esneklik sunuyor. Pek çok yere yerleştirmeleri kolay, fişe takar takmaz çalışıyorlar ve odanızdaki atmosferi cidden iyileştirebilirler.