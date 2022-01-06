Philips, kavisli oyuncu monitörünü kullanıcılara sundu

Philips 272E1, dostu bütçe segmentine girse de daha pahalıya mal olan birinci sınıf bir model gibi görünecek şekilde tasarlandı. Monitörün arkasında fırçalanmış alüminyum benzeri bir dokuya sahip mat siyah kasa var. Ekran çerçevesiz, ancak bir görüntü gösterirken panelin iç sınırları biraz görünüyor. Bu monitör için çok fazla alana ihtiyacınız yok, ancak çoğu kişinin alışık olduğu tipik ofis ekranlarından biraz büyük diyebiliriz. Aynı zamanda monitörün çok fazla derinliğe de ihtiyacı yok. 5.50 kg ile de cihaz çok ağır değil, bu nedenle çoğu yüzeye yerleştirilebilir. Philips 272E1’in yapı kalitesi kendi fiyat aralığına göre göre iyi. Üzerindeki plastikler de oldukça sağlam. Standın merkez ağırlığı biraz düşük olduğu için hafif bir sallanma var, ancak normal kullanımda bu bir problem değil. Tasarımdaki olumsuz yön küçük ve kullanımı kafa karıştırıcı OSD düğmeleri. Bu yüzden genellikle yanlış tuşlara basabilirsiniz. Bazı rakip markalar, OSD joystickler kullanıyor. Philips de gelecekteki modellerinde bu trendi takip edebilir. Birlikte gelen stand, baskın mat siyah kaplama ile kontrast oluşturan daha açık metalik bir kaplamaya sahip. Bu da oldukça iyi görünüyor. Bu, VESA montaj için kullanmak çıkarılabiliyor. Philips bağlantı noktaları konusunda DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4 sunuyor. Burada USB bağlantı noktası yok ama ses geçişi için 3,5 mm jak mevcut. Ayrıca monitörün hedef kitlesi için birçok kullanım sunan bir çift 3 watt'lık hoparlöre de sahip oluyorsunuz. Ayrı bir hoparlör seti satın almanız gerekmediğinden okul veya ev kullanımı için kullanışlılar. Pratikte yüksek ses üretebiliyorlar. Ancak ses yükseldiğinde baslar biraz bozuluyor.

Philips 272E1 1920 x 1080 çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 1 ms yanıt süresine sahip 27 inç VA panele sahip. Panel tipinin doğası gereği arka ışık 350 cd/m2, kontrast oranı ise 3000:1 olarak belirlenmiş. Ekran, oyunlara ve filmlere dalmak için daha belirgin ve tartışmasız daha iyi olan 1500r'lik bir eğriye sahip. Philips 272E1'in 1080p çözünürlüğü bazı şikayetlere neden olabilir, ancak bu o kadar da kötü değil. Oyunlarda veya filmlerde net çizgiler veya kenarlar yok ama bu ekrana çok yakın oturmadığınız sürece bir sorun değil. Monitör sRGB’nin %97'sini kapsıyor ve bu çoğu kullanım için iyi. Varsayılan doğruluk, mükemmel olmayan ancak günlük kullanım için yeterince iyi olan 2,43 deltaE ortalamasına sahip. DCI-P3 yaklaşık %94, NTSC ise %86 oranında kapsanıyor. Cihazın ana gücü, %60 parlaklıkta 2890:1'e çıkan kontrast oranı. Bu da monitörün IPS ve TN rakiplerine kıyasla dha koyu siyahlar ve gri tonlamalı performans sunmasını sağlıyor. Panelin tekdüzeliği de iyi, çünkü ekranda arka ışık sızıntısı veya büyük bulutlanma sorunları yok. Ekran, hızlı veya zıt geçişlerde lekelenme olmaması adına 1ms tepki süresine sahip. Bu sayede daha akıcı oyunlar oynayabiliyorsunuz. Philips 272E1 bir AMD'nin FreeSync Premium'unu destekliyor. Ancak Nvidia'nın G-Sync moduyla çalışmıyor. Yüksek yenileme hızı, düşük kare hızı dengelemesi ve düşük gecikme süreleriyle burada çoğu oyunu güvenle oynayabilirsiniz.

İyi renklere ve güçlü kontrast oranına sahip geniş bir ekran istiyorsanız, Philips 272E1GAEZ iyi bir seçim olabilir. Monitörün sofistike görünümünü ve onunla birlikte gelen kullanışlı özellikleri var. Hızlı tepki süresi de onu oyuncular cazip hale getiriyor.