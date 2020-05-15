Günümüzde her marka oyuncular için monitör üretmiyor. Konsolların çoğu zaman büyük TV ünitelerine bağlandığı göz önüne alınırsa insanlar genelde geniş alanları tercih ediyor. İşin diğer ucunda ise çok geniş yeri olmayan kullanıcılar var ve Philips burada devreye girerek Momentum serisini kullanıcılara sunuyor. 32 inç olduğunu belirtmiştik, bu rakam normal monitörlere kıyasla oldukça büyük bir rakam, ancak derinlik olarak daha küçük olması onun dar masalara kolayca kurulmasını sağlıyor.

Cihaz, 5W gücünde yerleşik bir hoparlör ve ekranın alt kenarı boyunca uzanan Ambiglow RGB aydınlatma ile geliyor. Cihaz üzerinde RGB aydınlatma olması zaten onu standart monitörlerden ayırıyor ve ışığı kontrol etmek için bilgisayarınıza bir program kurmanıza gerek yok. Ambiglow oyuncuların kendi ortamını kurmasını kolaylaştıracak bir uygulama, ayrıca oyuncuların RGB sevdasını hepimiz biliyoruz. Philips zamanla televizyonlarda kullandıkları Ambilight teknolojisi gibi imzalı bir özelliği şimdi oyuncu monitörlerine getirdi.

Ekranın kendisi HDR600 sertifikalı muhteşem görüntü sağlayan 4K UHD bir panel. Oyun oynarken son derece iyi görünen monitör, dizi veya film izlerken de aynı performansı veriyor. 4K detaylar, oldukça görünür ve etkileyici biçimde sizlere sunuluyor. Tek eksi yanı belki de siyahların bazen soluk renkte verilmesi olabilir, ancak dizi izlerken bunu çokta fark edebileceğinizi sanmıyorum sonuçta bu cihaz oyun oynamak için yapıldı.

Varsayılan ayarlarla, ekran canlı ve parlak bir görüntüye sahip. VESA HDR600 standartlarına uygun olarak geldiği için gün boyunca rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Karanlık bir odada veya geceleri çok kullanmayı düşünüyorsanız ekran parlaklığını biraz düşürmeniz gerekebilir. Cihazın 4 ms’lik bir tepkime süresi var, en hızlı panel tabi ki de değil ama normal bir TV’den geçtiğinizde aradaki geçiş farklılıklarını hemen anlayabilirsiniz. Freesync desteği ile oyunlarda daha iyi performans alabilirsiniz. Cihaz test ederken özellikle, optimizasyon sorunlu oyunları tercih ettim ve herhangi bir ekran yırtılması gözlemlemedim.

Hoparlöre gelecek olursak, mükemmel olmasalar da cihazın içinde gelmeleri bence gayet güzel. Yerleşik hoparlörler özellikle dar alanı olan oyuncular için müthiş özellik, günümüzde birçok marka bunları üst düzey monitörlerine bile yerleştirmiyor. Hoparlörün sesi çok yüksek değil ve bu güzel panelin yanında biraz sönük kalıyor açıkçası, ancak kulaklık takmak istemediğinizde işinizi görüyor Bas kalitesi yerleşik monitör hoparlörlerine göre ortalamanın üzerinde, tizler iyi.

Tasarım açısından bakıldığında Momentum, çoğu premium üreticinin kullandığı agresif stili kullanmıyor ve aslında burada bir kalıbı yıkıyor. Philips, ince parlak siyah bir çerçeve ve saten tunç bir V stand kullanarak daha modern ve şık bir tasarım seçti. Bence, bu şekilde tasarlanması cihazın çoğu yere kolayca yerleştirilmesini sağlıyor, Philips doğru bir karar vermiş.

Çoğu monitörün aksine, Momentum hızlı şarj desteği olan bir USB3.0 bağlantısına, üç HDMI 2.0 bağlantı noktasına ve bir DP 1.4 ekran bağlantı noktasına sahip, yani hem PC’nizi, PS4 ve Xbox’nızı aynı anda bağlayabilirsiniz. Farklı girişler arasında geçiş yapmak ya da ekran ayarlarını değiştirmek için panel sağ arka tarafında bulunan mini joystick kullanabilirsiniz. Basit bir yön verme hareketiyle tüm ayarlar menüsüne girebilir veya oyun modu menüsünü açabilir, ekran girişini seçebilir veya ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Gerçekten işe yarayan ve hızla kullanımı içgüdüsel hale gelen minimalist bir çözüm olmuş.

Sonuca bağlayacak olursak,

Genel olarak, Philips Momentum platform tercihinizin ne olduğuna bakılmaksızın mükemmel bir monitör, aynı zamanda bir konsol oyuncusunun normal bir TV’den monitöre geçişini kolaylaştırıyor. Form faktörü çok iyi dengelendiği için yerleştirme konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sadece, oyun veya film için değil After Effects veya Photoshop içinde oldukça uygun olduğunu belirtmem gerek.

4K çözünürlükte ve 32 inç büyüklüğünde bir monitör arayıp da bunu iş, genel ve oyun oynamak için kullanacaksınız Philips Momentum 326M6VJRMB modeline göz atabilirsiniz. Monitörün fiyatına gelecek olursak yaklaşık 2.705 TL.

Artıları

Her alana uyan modern tasarım

Yerleşik hoparlör

Üç HDMI girişi

4K desteği

Güçlü statik kontrast ve uygun HDR parlaklık seviyeleri





Eksileri

Hoparlörün ses kalitesi biraz düşük

Hz biraz daha yüksek olabilirdi

Karanlık sahnelerde HDR performansı biraz grenli olabiliyor