E-spor ve canlı yayınların yükselişiyle, konsol oyuncuları arasında giderek daha fazla insan masa tabanlı kurulumlara geçti. Doğal olarak oyun monitörlerinin üstün yanıt verme özelliğinden yararlanma isteği doğdu. Bu talebe yanıt olarak üreticiler, konsol oyuncularına yönelik oyun monitörleri üretmeye başladı. Philips'in 27 inç’lik Momentum 278M1R modeli de bu talebe cevaplardan biri. Momentum 278M1R, kolay yönetilebilir bir boyutta ve sadece 6,87 kg ağırlığında. Tabanı takmak ve monitörü yerine yerleştirmek son derece rahat. 278M1R, abisi 558M1RY ile birçok ortak noktaya sahip ve onun stilini de yansıtıyor. Yapı kalitesi ise oldukça iyi. Yandaki çerçeveler oldukça ince, ancak ekranın altını kaplayan bunlardan biraz daha büyük.

Panelin arkasında, Ambiglow LED'ler var. Ambiglow ışıklarının yoğunluğu ayarlanabiliyor ve nasıl çalıştıkları konusunda birkaç seçeneğiniz de var. Statik renkler seçebilir veya renk paleti arasında geçiş yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Philips Ambiglow'un öne çıkan özelliği ise ekranı takip eden mod. Bu modda renk, oynatılan şeye uyacak şekilde değişebiliyor. Ancak Ambiglow sisteminin uygulanması 55 inç’lik Momentum'daki kadar iyi değil. Seçtiği renkler genellikle görüntülenenle tam olarak uyuşmuyor ve değişiklikler arasında dikkate değer bir gecikme var. Buna rağmen, yine de bu özelliğin tadını çıkarabilir ve karanlık odalarda izleme zevkinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Philips, monitörü sağlam metalden yapılmış bir ayakla sunuyor. Ekran güvenli bir şekilde yerine oturtulduktan sonra, 130 mm yükseklik ayarı, -5/20 derece eğim ayarı ve +/- 33 derecelik dönüş gibi tercihinize göre kolayca ayarlamalar yapabilirsiniz. Kablo yönetimi, standın arkasındaki kabloları arkadan aşağıya yönlendiren bir klipsle sağlanıyor. Monitörün bağlantı noktaları arasında 2 adet HDMI 2.0 portu ile 1 adet DisplayPort 1.4 yer alıyor. USB açısından geniş seçenek sunuluyor. 4 adet USB 3.2 portu mevcut. Bunlardan 2'si hızlı şarj desteği de içeriyor. Böylece ekran başındayken cihazlarını da şarj edebiliyorsunuz.

27 inç ekranda 4k çözünülük kayda değer bir fark yaratıyor. Netlik artışını, özellikle küçük metin veya dokularda görebilirsiniz. Ekranda ölçülen 25 noktada parlaklık homojenliği %100'dü ve bu açıkçası oldukça iyi. Momentum 278M1R’nin Delta E skoru ise 0,55. Kutudan çıktığı gibi cihazın renk sıcaklığı, ideal 6500k aralığına çok yakın. Momentum, sRGB aralığının %105'ini, NTSC'nin %91’ini ve Adobe RGB'nin %89’unu kapsıyor. Momentum'da, ekrandaki gecikmeyi en aza indiren bir Düşük Giriş Gecikmesi özelliği bulunuyor. Bu, monitörlerin çok daha düşük görüntü gecikmesi ile birlikte çalışıyor, bu nedenle bir TV'de oynamaya alışkınsanız, eylemlerinizin ne kadar anlık hissettirdiğinden çok etkileneceksiniz. Hızlı tepkiler ve hareket gerektiren Call of Duty gibi rekabetçi oyunlarda bu teknoloji daha fazla fayda sağlıyor.

55 inç’lik Momentum'un HDR1000 sertifikasının aksine, 278M1R yalnızca HDR400 sertifikası taşıyor. Bunun gibi monitörlerde, sınırlı tepe parlaklığı ve yerel karartma eksikliği, kontrast artışının neredeyse algılanamayacak kadar ince olduğu anlamına geliyor. Ancak, bir HDR kaynağını görüntülediğinizde Momentum, geleneksel SDR görüntüsünden çok daha geniş renk yelpazesi göstererek, canlı bir görüntü elde edilmesini sağlıyor. Parlaklık, 368 cd/m2 (350 cd/m2 belirtilmiş) ile gayet iyi, HDR'da ise 400 cd/m2'nin biraz üzerine çıkıyor. Momentum 278M1R, IPS panel ile geliyor. Düşük ışıklı ortamlarda görüntüleme, tüm IPS ekranlarda arka ışık sızıntısının talihsiz bir yan ürünü olan gri tonlu karanlık görüntülerle sonuçlanabilir. Buna rağmen, Momentum karanlık sahnelerde birçok ayrıntıyı koruyabiliyor. Filmler veya farklı oyun türleri için birkaç ek HDR modu var, ancak hepsinin renkleri aşırı doygun hale getirdiğini veya görüntüyü koyulaştırdığını görebilirsiniz.

Ekranda hareket ettikçe renkler tutarlı, parlaklık ise sabit kalıyor. Daha aşırı açılarda görüntüde bir miktar yıpranma var, ancak normal kullanımda ekrana bu şekilde bakmanız pek olası değil. Ekranı konumlandırmak için standın ayarlanabilirliğini hesaba kattığınızda, ekran açıları asla bir engel teşkil etmiyor. Philips Momentum 278M1R, HDMI ve Display Port’tan 60 Hz'de 3840 x 2160 piksel optimum çözünürlükleri destekliyor. HDMI 2.1 desteğine sahip 4K 120 Hz ekranlar şu anda piyasada çok az. Philips, ise 4K 120 Hz standardını destekleyen monitörler üzerinde çalışıyor, ancak bunların gelecek yıla kadar olması beklenmiyor. Şimdilik 278M1R, paranızın karşılığını uygun bir şekilde sunuyor ve gelecek oyunların çoğunu en uygun ayarlarda destekliyor. Monitörü PS5 ile de kullandığınızda sağlam sonuçlar alabilirsiniz. Buradaki 2 adet 5W'lık DTS destekli hoparlörlerin kalitesi de ortalamanın üzerinde. Pik ses seviyesi biraz yüksek ama ortalama büyüklükte bir odayı sesle doldurmayı başarıyorlar. Bas, bu tür küçük hoparlörlerden bekleneceği gibi, canlılıktan biraz yoksundur, ancak ortalar tatmin edicidir, tizler net ve belirgin.

Philips Momentum 278M1R, konsol oyunları için en iyi 27 inç 4K monitörlerden biri. Görüntü kalitesi iyi ve çoğu insanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşitli özelliklere sahip. Sofistike tasarımı sayesinde modern bir kurulumda kesinlikle iyi görünecek bir monitör. Ambiglow aydınlatmanın performansı 55 inç’lik kardeşi kadar olmasa da ekranı çevreleyen renkli parıltı 278M1R'yi çekici bir ekran yapıyor.